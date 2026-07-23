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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online 23 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 19:49

Süper Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online 23 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

"23 Temmuz 2026 Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı mı ve kazandıran numaralar saat kaçta belli olacak?" soruları oyun tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Böylece Milli Piyango Online platformu üzerinden canlı yayınlanacak kazandıran numaralar için heyecan dorukta. Milyonlarca liralık büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler için bugüne ait Süper Loto çekiliş sonuçları merakla takip ediliyor.

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Süper Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online 23 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

23 Temmuz 2026 Perşembe Süper Loto çekilişi ile, binlerce katılımcı heyecanla ekran başına kilitlenmiş durumda. Şans oyunu severler, çekilişi eş zamanlı olarak millipiyangoonline.com internet sitesinden veya resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edebilmektedir. Böylece Süper Loto sonuçları hakkında detaylar ön plana çıktı.

Süper Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online 23 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

23 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Temmuz 2026 Perşembe süper loto çekilişi, planlandığı üzere bugün saat 21:30'da başlayacak. Bugüne ait süper loto sonuçları açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

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Süper Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online 23 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

MPİ ONLİNE SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çekilişin tamamlanmasının hemen ardından sonuçlar, Milli Piyango Online resmi web sitesinde ve mobil uygulamasında erişime açılıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online 23 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

- Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
- İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
- Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
- Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
- Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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