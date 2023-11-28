Giriş Tarihi: 28.11.2023 18:32 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 18:32

Süper Loto sonuçları TIKLA-ÖĞREN: Milli Piyango MPİ 28 Kasım 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı yayında

Süper Loto sonucu 28 Kasım 2023 Salı çekilişi canlı izle MP TV ekranı ile belli oluyor. 69.402.590 TL'lik büyük ikramiye 6 kazandıran numaranın ardından sahipleri ile buluşacak. Haftada üç kez gerçekleşen çekilişte haftanın ilk süper loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online üzerinde canlı yayın ile belli oluyor. Süper Loto sonuçları sorgulama işlemleri MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinde hız kesmeden araştırılıyor. Peki, süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, bugün çekilen Süper Loto sonucu sorgulama ekranı…