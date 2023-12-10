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Haberler Fotohaber Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Sur Tatil Evleri GYO ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 10.12.2023 01:50 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 01:50

Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Sur Tatil Evleri GYO ne zaman işlem görecek?

Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştiren Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanması ardından Borsa'da işlem görecek. Yatırım yapan kişiler, "Sur Tatil Evleri halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularının yanıtı için arama motorlarını çalıştırıyor. Peki; SURGY borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Sur Tatil Evleri halka arz sonuçları ve BİST işlem tarihi…

Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Sur Tatil Evleri GYO ne zaman işlem görecek?

Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere şirket, 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde SPK onayı ile halka arz oldu. 49,18 TL hisse fiyatından halka arz olan şirket paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. Peki, Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, o konu hakkında detaylar…

Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Sur Tatil Evleri GYO ne zaman işlem görecek?

SUR TATİL EVLERİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ?

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde halka arzını gerçekleştirdi.

Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının 11 Aralık Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

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Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Sur Tatil Evleri GYO ne zaman işlem görecek?

SUR TATİL EVLERİ GYO BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Sur Tatil Evleri'nin önümüzdeki haftadan itibaren borsada işlem göremesi bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığı takdirde haberimizde yer verilecektir.

Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Sur Tatil Evleri GYO ne zaman işlem görecek?

SUR TATİL EVLERİ HİSSE FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz hisse fiyatı, 49,18 TL olarak belirlendi. Pay talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak ve talep için ilgili kurumların halka arz talep giriş ekranı kullanılacak.

Şirket, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak. SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Sur Tatil Evleri halka arz açıklık oranı ise yüzde 13,43 olarak belirlendi.

Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Sur Tatil Evleri GYO ne zaman işlem görecek?

SUR TATİL EVLERİ HİSSE KODU NEDİR, HANGİ BANKALARDA VAR?

Sur Tatil Evleri hisse kodu "SURGY" olarak belirlendi. Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Sur Tatil Evleri Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerini gerçekleştirdi.

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