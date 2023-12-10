Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Sur Tatil Evleri GYO ne zaman işlem görecek?

SUR TATİL EVLERİ HİSSE FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz hisse fiyatı, 49,18 TL olarak belirlendi. Pay talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak ve talep için ilgili kurumların halka arz talep giriş ekranı kullanılacak.

Şirket, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak. SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Sur Tatil Evleri halka arz açıklık oranı ise yüzde 13,43 olarak belirlendi.