Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Sur Tatil Evleri GYO ne zaman işlem görecek?

Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştiren Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanması ardından Borsa'da işlem görecek. Yatırım yapan kişiler, "Sur Tatil Evleri halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularının yanıtı için arama motorlarını çalıştırıyor. Peki; SURGY borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Sur Tatil Evleri halka arz sonuçları ve BİST işlem tarihi…