Adamın boynundan çıkanlar şaşırttı!

Kisti 20 dakika boyunca tamamen çıkartmaya çalışan Dr. Osama Makkia, 'Bu apse çok büyüktü ve eğer boşaltılmamış olsaydı, daha da büyürdü' dedi Boynunda yumurta büyüklüğünde bir kitle tespit eden Suriyeli adam, Dr. Osama Makkia'ya gitti. Daily Mail'de yer alan habere göre; Kitlenin sadece dört günde hızla büyüdüğünü söyleyen kişi tedavi altına alındı. Kisti 20 dakika boyunca tamamen çıkartmaya çalışan Dr. Osama Makkia, 'Bu apse çok büyüktü ve eğer boşaltılmamış olsaydı, daha da büyürdü' dedi. Dr. Makkia, çevredeki iltihap nedeniyle abseyi çıkartırken talihsiz adamın biraz acı çektiğini söyledi. YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ KİTLEYE BÖYLE MÜDAHALE ETTİ! California'da ünlü sivilce sıkıcı olarak bilinen Dermatolog Dr. Sandra Lee'ye bu defa öyle bir hasta gitti ki... Kolundaki kist adeta bir yumurta büyüklüğünde olan hasta nihayet doktora gitmeye karar verdi. Kolundaki kiste müdahale eden Dermatolog Dr. Sandra Lee, hastanın kistini şöyle tanımladı: 'Haşlanmış bir yumurta düşünün, derin deri altında ve yavaş yavaş çürüyen... Sonra o yumurtayı dışarıya iten başka nesneler. Uzun süre içerisinde bu hale gelen kist aynı zamanda kokulu.'