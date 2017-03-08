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Giriş Tarihi: 08.03.2017 18:20 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 10:19

Adamın boynundan çıkanlar şaşırttı!

Adamın boynundan çıkanlar şaşırttı!

Kisti 20 dakika boyunca tamamen çıkartmaya çalışan Dr. Osama Makkia, "Bu apse çok büyüktü ve eğer boşaltılmamış olsaydı, daha da büyürdü" dedi

Adamın boynundan çıkanlar şaşırttı!

Boynunda yumurta büyüklüğünde bir kitle tespit eden Suriyeli adam, Dr. Osama Makkia'ya gitti.

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Adamın boynundan çıkanlar şaşırttı!

Daily Mail'de yer alan habere göre; Kitlenin sadece dört günde hızla büyüdüğünü söyleyen kişi tedavi altına alındı.

Adamın boynundan çıkanlar şaşırttı!

Kisti 20 dakika boyunca tamamen çıkartmaya çalışan Dr. Osama Makkia, "Bu apse çok büyüktü ve eğer boşaltılmamış olsaydı, daha da büyürdü" dedi.

Adamın boynundan çıkanlar şaşırttı!

Dr. Makkia, çevredeki iltihap nedeniyle abseyi çıkartırken talihsiz adamın biraz acı çektiğini söyledi.

Adamın boynundan çıkanlar şaşırttı!
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Adamın boynundan çıkanlar şaşırttı!
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