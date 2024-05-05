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Haberler Fotohaber SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM? Survivor dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu mu? İşte, eleme potasındaki o isim...
Giriş Tarihi: 05.05.2024 20:21 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 20:22

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM? Survivor dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu mu? İşte, eleme potasındaki o isim...

Survivor All Star heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunuyla bu akşam ekranlarda. İzleyiciler "Survivor eleme adayı" sorgulaması yapmaya başladı. 5 Mayıs Pazar akşamı haftanın 2. eleme adayı belli oluyor. Heyecanla dolu strateji ve güç oyunuyla dokunulmazlığı bir takım kazanırken bir takım kaybediyor. Kaybeden takımdan bir isim yazılarak potaya gönderiliyor. Erkek elemesinin olacağı bu haftada ilk edeme adayı Yunus Emre olmuştu. Survivor'da bu akşam son eleme adayı belli oluyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Yarışmacının takipçileri tarafından eleme adayının kim olduğu, hangi takımın dokunulmazlığı kaybettiği araştırılıyor. Peki, 5 Mayıs dokunulmazlığı hangi takım kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM? Survivor dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu mu? İşte, eleme potasındaki o isim...

Bu akşamki bölümle dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geliyor. Nefes kesen havuz, denge ve stratejinin bir arada olduğu oyunda dokunulmazlığı kazanan takım, takımını korurken kaybeden takım kendi içinde elemeye gidip düellodaki erkek elemesine Yunus Emre'nin yanına birini daha gönderecek. İşte 5 Mayıs Survivor eleme adayı

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM? Survivor dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu mu? İşte, eleme potasındaki o isim...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor'ın 5 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan 104.Bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Henüz dokunulmazlığı kazanan takım belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM? Survivor dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu mu? İşte, eleme potasındaki o isim...

SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da nefes kesen dokunulmazlık mücadeleleri devam ediyor. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadığı için eleme adayı da açıklanmadı. Oylama sonuçlandığında yer vereceğiz.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM? Survivor dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu mu? İşte, eleme potasındaki o isim...

SURVİVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor All Star'da dokunulmazlığı ilk kaybeden takım MAVİ takım oldu ve aday olarak Yunus Emre'yi çıkardılar.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM? Survivor dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu mu? İşte, eleme potasındaki o isim...

SURVİVOR'A GEÇEN HAFTA KİM VEDA ETTİ?

Geçtiğimiz hafta Survivor'a veda eden yarışmacı Yasin oldu.

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