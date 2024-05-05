Giriş Tarihi: 05.05.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
20:22
SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM? Survivor dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu mu? İşte, eleme potasındaki o isim...
Survivor All Star heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunuyla bu akşam ekranlarda. İzleyiciler "Survivor eleme adayı" sorgulaması yapmaya başladı. 5 Mayıs Pazar akşamı haftanın 2. eleme adayı belli oluyor. Heyecanla dolu strateji ve güç oyunuyla dokunulmazlığı bir takım kazanırken bir takım kaybediyor. Kaybeden takımdan bir isim yazılarak potaya gönderiliyor. Erkek elemesinin olacağı bu haftada ilk edeme adayı Yunus Emre olmuştu. Survivor'da bu akşam son eleme adayı belli oluyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Yarışmacının takipçileri tarafından eleme adayının kim olduğu, hangi takımın dokunulmazlığı kaybettiği araştırılıyor. Peki, 5 Mayıs dokunulmazlığı hangi takım kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?