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Haberler Fotohaber SURVIVOR 2. FİNALİST BELLİ OLUYOR! 15 Haziran Survivor 2.finalist kim oldu, İstanbul'a kim gidecek?
Giriş Tarihi: 15.06.2026 20:28

SURVIVOR 2. FİNALİST BELLİ OLUYOR! 15 Haziran Survivor 2.finalist kim oldu, İstanbul'a kim gidecek?

Survivor'da büyük finale doğrudan adını yazdırmak isteyen yarışmacıların kıyasıya mücadelesi nefes kesiyor. 15 Haziran yarışmasında ikinci final koltuğunun sahibi merak edilirken, izleyiciler "Survivor 2. finalist kim olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Final yolunda kritik eşleşmeler ekran başındaki heyecanı artırıyor. Yarışmanın sonucu sosyal medyada da geniş yankı buluyor.

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SURVIVOR 2. FİNALİST BELLİ OLUYOR! 15 Haziran Survivor 2.finalist kim oldu, İstanbul’a kim gidecek?

Survivor Türkiye 2026'da büyük İstanbul finali öncesi heyecan doruğa ulaştı. İlk final oyununu kazanarak adını doğrudan finale yazdıran Mert Nobre'nin ardından gözler ikinci finalistin belirleneceği kritik mücadeleye çevrildi. Yarışmacılar, İstanbul'daki büyük finalde yer alabilmek için parkurda son kez kıyasıya rekabet ediyor. Final koltuğunu kazanacak isim izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

SURVIVOR 2. FİNALİST BELLİ OLUYOR! 15 Haziran Survivor 2.finalist kim oldu, İstanbul’a kim gidecek?

SURVIVOR 2. FİNALİST KİM OLACAK?

15 Haziran Pazartesi gecesinin kazananı ve 2. finalist olan yarışmacı henüz belli olmadı.Açıklandığında yer vereceğiz.

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SURVIVOR 2. FİNALİST BELLİ OLUYOR! 15 Haziran Survivor 2.finalist kim oldu, İstanbul’a kim gidecek?

MERT NOBRE 1. FİNALİST OLDU

Survivor 2026'da Dominik etabının sona ermesiyle birlikte canlı yayın finalleri için geri sayım başladı. İlk final oyununda üstün bir performans sergileyen Mert Nobre, rakiplerini geride bırakarak adını büyük finale yazdıran ilk yarışmacı oldu.

SURVIVOR 2. FİNALİST BELLİ OLUYOR! 15 Haziran Survivor 2.finalist kim oldu, İstanbul’a kim gidecek?
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SURVIVOR 2. FİNALİST BELLİ OLUYOR! 15 Haziran Survivor 2.finalist kim oldu, İstanbul’a kim gidecek?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#SURVİVOR

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