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SURVIVOR 2. FİNALİST BELLİ OLUYOR! 15 Haziran Survivor 2.finalist kim oldu, İstanbul'a kim gidecek?
Giriş Tarihi: 15.06.2026 20:28
SURVIVOR 2. FİNALİST BELLİ OLUYOR! 15 Haziran Survivor 2.finalist kim oldu, İstanbul'a kim gidecek?
Survivor'da büyük finale doğrudan adını yazdırmak isteyen yarışmacıların kıyasıya mücadelesi nefes kesiyor. 15 Haziran yarışmasında ikinci final koltuğunun sahibi merak edilirken, izleyiciler "Survivor 2. finalist kim olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Final yolunda kritik eşleşmeler ekran başındaki heyecanı artırıyor. Yarışmanın sonucu sosyal medyada da geniş yankı buluyor.