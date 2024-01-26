Giriş Tarihi: 26.01.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
14:18
Survivor 2024 All Star bugün var mı, neden yok? 26 Ocak Tv8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?
TV8'in yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2024 All Star bugün var mı yok mu, neden yok soruları ile gündemdeki yerini aldı. 26 Ocak 2024 TV8 yayın akışı yer alan bilgiye göre, dizisinin yayın saatinde Aşka Düşman dizisi 4. bölümüyle ekrana gelecek. Bu noktada Survivor bu akşam neden yok sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 26 Ocak Survivor neden yok, yeni bölümleri ne zaman, saat kaçta, hangi günler yayınlanıyor?