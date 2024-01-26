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Giriş Tarihi: 26.01.2024 14:18 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 14:18

Survivor 2024 All Star bugün var mı, neden yok? 26 Ocak Tv8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

TV8'in yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2024 All Star bugün var mı yok mu, neden yok soruları ile gündemdeki yerini aldı. 26 Ocak 2024 TV8 yayın akışı yer alan bilgiye göre, dizisinin yayın saatinde Aşka Düşman dizisi 4. bölümüyle ekrana gelecek. Bu noktada Survivor bu akşam neden yok sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 26 Ocak Survivor neden yok, yeni bölümleri ne zaman, saat kaçta, hangi günler yayınlanıyor?

Survivor 2024 All Star bugün var mı, neden yok? 26 Ocak Tv8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

Survivor yeni bölüm bugün var mı yok mu, neden yok soruları ile trend aramalarda yerini aldı. All Star formatında heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelen yarışma programı yeni bölümü ile seyircisi ile buluşacak. 26 Ocak Tv8 yayın akışı yer alan bilgiye göre, programın yayın saatinde Aşka Düşman dizisi ekrana gelecek. Yarışmanın sıkı takipçileri bu noktada "Survivor bugün yok mu, neden yok?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, Survivor All Star yayın günleri…

Survivor 2024 All Star bugün var mı, neden yok? 26 Ocak Tv8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

26 OCAK BUGÜN SURVIVOR YOK MU, NEDEN YOK?
Tv8'in yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor All Star, 26 Ocak Cuma günü yayınlanmayacak. Tv8 yayın akışında yer alan bilgiye göre saat 20.00'da Aşka Düşman dizisi 4. bölümüyle seyircisi ile buluşacak.

2024 Survivor yarışması cuma günü yayımlanmıyor, yerine Aşka Düşman dizisi ekrana geliyor.

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Survivor 2024 All Star bugün var mı, neden yok? 26 Ocak Tv8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Aşka Düşman
00:15 Emre Dorman İle Kafamdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
05:30 Dizi

Survivor 2024 All Star bugün var mı, neden yok? 26 Ocak Tv8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

SURVİVOR HANGİ GÜNLER?
Survivor All Star yarışması cuma günü haricinde haftanın altı günü ekranda yer alıyor. Survivor; Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi günleri ekranda.

Survivor 2024 All Star bugün var mı, neden yok? 26 Ocak Tv8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

SURVİVOR SON ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor All Star 2024 kırmızı ve mavi takımın mücadelesini gözler önüne seriyor. Dayanıklılık sınırlarının zorlandığı ödül oyunu tamamladı. Tüm eleme adaylarının çıktığı kırmızı takım son kez birlikte moral depolamak için mücadele etti.

Dakikalarca asılı kalan yarışmacılardan en dayanıklı olanları puanları kaptı.

Survivor ödül oyunu kazananı KIRMIZI TAKIM oldu.

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