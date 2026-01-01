SURVİVOR 2026 KADROSU: TV8 ile Survivor ne zaman başlayacak? İşte Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları

Survivor 2026 sezonuna "Merhaba" diyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği zorlu yarışma, yayınlanacak ilk bölümüyle sosyal medyanın ve televizyon dünyasının gündemine oturmaya hazırlanıyor. Bu yıl hem profesyonel sporcuların hem de dijital dünyanın sevilen isimlerinin yer aldığı kadro, izleyicilere büyük bir rekabet vadediyor. Ünlüler ve Gönüllüler formatıyla geri dönen yarışmada, ilk günün heyecanı ve ilk dokunulmazlık oyunu nefesleri kesecek. İşte Survivor 2026 kadrosu ve yayın saatine dair merak edilenler.