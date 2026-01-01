Türkiye'nin en iyi haber sitesi
SURVİVOR 2026 KADROSU: TV8 ile Survivor ne zaman başlayacak? İşte Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları
Giriş Tarihi: 01.01.2026 13:44

SURVİVOR 2026 KADROSU: TV8 ile Survivor ne zaman başlayacak? İşte Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları

Yeni sezon için geri sayım sona erdi! Dominik Cumhuriyeti'nin zorlu şartlarında gerçekleşecek olan dev mücadele, yeni yılda TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dün gece O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında tanıtılan Ünlüler ve Gönüllüler kadrosu, bu akşam ilk kez parkura çıkacak. Peki, Survivor ne zaman, saat kaçta başlıyor? Survivor 2026 kadrosunda kimler var? İşte yeni sezonun ilk bölümüne dair tüm detaylar.

Survivor 2026 sezonuna "Merhaba" diyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği zorlu yarışma, yayınlanacak ilk bölümüyle sosyal medyanın ve televizyon dünyasının gündemine oturmaya hazırlanıyor. Bu yıl hem profesyonel sporcuların hem de dijital dünyanın sevilen isimlerinin yer aldığı kadro, izleyicilere büyük bir rekabet vadediyor. Ünlüler ve Gönüllüler formatıyla geri dönen yarışmada, ilk günün heyecanı ve ilk dokunulmazlık oyunu nefesleri kesecek. İşte Survivor 2026 kadrosu ve yayın saatine dair merak edilenler.

SURVİVOR 2026 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Survivor 2026'nın ilk bölümü 1 Ocak 2026 Perşembe (Bu Akşam) saat 20.00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak. Yarışmacıların adaya ayak basma anları, takımların ilk buluşması ve sezonun ilk oyunu bu akşam izleyici karşısına çıkacak.

SURVİVOR 2026 KADROSU: ÜNLÜLERDE KİMLER YARIŞIYOR?

Bu sezon kadro, sporcu geçmişi olan güçlü isimler, oyuncular ve şarkıcılardan oluşuyor:

Keremcem

Meryem Boz

Serhan Onat

Selen Görgüzel

Mert Nobre

Dilan Çıtak

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Deniz Çatalbaş

Bayhan

GÖNÜLLÜLER KADROSU:

Engincan Tura,

Eren Semerci

Erkan Bilben

Onur Alp Çam

Ramazan Sarı

Lina Hourich

Gözde Bozkurt

Nisanur Güler

Başak Cücü.

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yılbaşı gecesi yapılan büyük tanıtımın ardından Dominik'e ulaşan yarışmacılar, bu akşam ilk olarak barakalarını kurmak ve adadaki yaşam alanlarını belirlemek için mücadele edecekler. İlk günün en kritik anı ise dokunulmazlık oyunu olacak.

