Giriş Tarihi: 10.01.2024 06:05
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
06:05
SURVİVOR 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Turabi'den olay gönderme üzerine Ogeday'ın açıklaması ortalığı karıştırdı!
Survivor All Star 2024 6. Bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Turabi'nin söyledikleri gündem oldu. Kıran kıran geçecek olan mücadeledenin fragmanında heyecanlı anlar yaşanırken, Tırabi ve Ogeday'ın kavgası gündeme bomba gibi düştü. Ogeday'a aşk göndermesi yapan Turabi, daha sonrasında Ogeday'ın söylemleri karşısında çilenen çıktı. Verdiği röportajda göz yaşlarına hakim olamayan Turabi neler söyledi? İşte, Survivor All Star 2024 6. Bölüm tanıtımı!