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Haberler Fotohaber SURVİVOR 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Turabi'den olay gönderme üzerine Ogeday'ın açıklaması ortalığı karıştırdı!
Giriş Tarihi: 10.01.2024 06:05 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 06:05

SURVİVOR 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Turabi'den olay gönderme üzerine Ogeday'ın açıklaması ortalığı karıştırdı!

Survivor All Star 2024 6. Bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Turabi'nin söyledikleri gündem oldu. Kıran kıran geçecek olan mücadeledenin fragmanında heyecanlı anlar yaşanırken, Tırabi ve Ogeday'ın kavgası gündeme bomba gibi düştü. Ogeday'a aşk göndermesi yapan Turabi, daha sonrasında Ogeday'ın söylemleri karşısında çilenen çıktı. Verdiği röportajda göz yaşlarına hakim olamayan Turabi neler söyledi? İşte, Survivor All Star 2024 6. Bölüm tanıtımı!

SURVİVOR 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Turabi’den olay gönderme üzerine Ogeday’ın açıklaması ortalığı karıştırdı!

Survivor All Star 6. bölümde tansiyon yükseliyor. Turabi ve Ogeday arasında ipler geriliyor. İki yarışmacının birbiri hakkında söyledikleri yeni bölüme damga vururken, yeni bölüm tanıımı sonrasında olay göndermenin sebebi merak ediliyor. Peki, Turabi neden çileden çıktı? İşte, Turabi'den olay gönderme üzerine Ogeday'ın açıklaması Survivor 6. bölüm fragmanında!

SURVİVOR 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Turabi’den olay gönderme üzerine Ogeday’ın açıklaması ortalığı karıştırdı!

SURVİVOR 6. BÖLÜM FRAGMANI

Survivor All Star yeni bölümünde heyecan dorukta. Tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yarışma esnasında tansiyonu yükselen Ogeday ve Turabi arasında ipler geriliyor.

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SURVİVOR 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Turabi’den olay gönderme üzerine Ogeday’ın açıklaması ortalığı karıştırdı!

TURABİ'DEN OLAY GÖNDERME!

Turabi, Ogeday'a geçmiş dönemde yarışmada yarıştığı kız arkadaşı Nisa hakkında göndermede bulundu.

Turabi "Sen burada aşk meşk işleri yaparken ben Amerika'da..." diye konuştu!

SURVİVOR 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Turabi’den olay gönderme üzerine Ogeday’ın açıklaması ortalığı karıştırdı!

OGEDAY'IN AÇIKLAMASI!

Ogeday Turabi hakkında verdiği röpörtajda "Daha başkasının yumruğunu yemedi, o yüzden kendi yumruğunu balyoz sanıyor" açıklamasında bulundu.

SURVİVOR 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Turabi’den olay gönderme üzerine Ogeday’ın açıklaması ortalığı karıştırdı!

SURVİVOR 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Survivor All Star yeni bölümünde heyecan dorukta. Yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

İşte, Survivor All Star 6. bölüm fragmanı;

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