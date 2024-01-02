Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:20
Survivor Damla Can kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Damla Can’ın hayatı
Survivor All Star 2024 sezonu 1 Ocak günü TV8 ekranlarında ilk bölümü ile yer alıyor. Tek tek duyurulan yarışmacıların ardından kimin hangi takımda olacağı da paylaşıldı. Buna göre mavi takım yarışmacıları arasında yer alan Damla Can hayatı ve kariyeri ile gündeme oturdu. Yarışmanın takipçileri önceki senelerde gördükleri yarışmacı için Damla Can kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi soruları arama motorlarına yöneltmeye başladı. İşte, Damla Can'ın biyografisi…