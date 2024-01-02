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Haberler Fotohaber Survivor Damla Can kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Damla Can’ın hayatı
Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:20 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 01:20

Survivor Damla Can kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Damla Can’ın hayatı

Survivor All Star 2024 sezonu 1 Ocak günü TV8 ekranlarında ilk bölümü ile yer alıyor. Tek tek duyurulan yarışmacıların ardından kimin hangi takımda olacağı da paylaşıldı. Buna göre mavi takım yarışmacıları arasında yer alan Damla Can hayatı ve kariyeri ile gündeme oturdu. Yarışmanın takipçileri önceki senelerde gördükleri yarışmacı için Damla Can kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi soruları arama motorlarına yöneltmeye başladı. İşte, Damla Can'ın biyografisi…

Survivor Damla Can kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Damla Can’ın hayatı

Damla Can kaç yaşında, aslen nereli gibi sorular yarışmacının ekranlarda görülmesi ardından akıllara geldi. Katıldığı sezonun ardından TV8'de yarışmayla ilgili yapılan bir programda yorumcu olarak yer alan yarışmacı All Star 2024 sezonu için iddialı isimler arasında. Survivor Damla Can kimdir sorusu yarışmacının biyografisi ve kariyeri ile araştırılıyor. İşte, Damla Can'ın hayatı...

Survivor Damla Can kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Damla Can’ın hayatı

DAMLA CAN KİMDİR?

1990 yılı İstanbul doğumlu olan Damla Can, jimnastik, step, aerobik ve fitness derslerinde eğitmen olarak çalıştı. 2016 yılında Survivor yarışmasına katılan Can, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

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Survivor Damla Can kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Damla Can’ın hayatı

Performansıyla adından söz ettiren yarışmacı, daha sonra TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor Panoroma'da yorumcular arasında yer aldı.

Survivor Damla Can kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Damla Can’ın hayatı

SURVİVOR MAVİ TAKIM

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

Survivor Damla Can kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Damla Can’ın hayatı

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken

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