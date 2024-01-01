Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
23:30
Survivor All Star Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor’a 5. kez katılan Merve Aydın’ın hayatı ve kariyeri
Survivor All Star kırmızı takım yarışmacılarından Merve Aydın bu akşam başlayacak olan 2024 sezonuyla 5.kez Survivor'a katılıyor. Fragmanla birlikte Merve Aydın'ı ekranlarda görmeye alışkın olan seyirci özel hayatı hakkında araştırma yapmaya başladı. Her yarıştığı sezon performansıyla damga vuran yarışmacı yarıştığı sezonları ikinci ve üçüncülükle tamamlamıştır. Bir önceki All Star sezonunda kötü bir şekilde sakatlanarak veda etmiştir. Bu sezon yeni formatla nasıl yarışacağı merak edilen yarışmacının özel hayatı da merak ediliyor. Survivor All Star Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor'a 5. kez katılan Merve Aydın'ın hayatı ve kariyeri