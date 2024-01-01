Survivor All Star Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor’a 5. kez katılan Merve Aydın’ın hayatı ve kariyeri

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 Bakırköy İstanbul doğumlu, orta mesafe koşucudur. 800 m açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir. 2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüşmadalya kazanmıştır. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında (Nagihan Karadere, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) ikinci gümüş madalyasını da kazanmıştır. Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçmiştir.