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Haberler Fotohaber Survivor All Star Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor’a 5. kez katılan Merve Aydın’ın hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:30 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 23:30

Survivor All Star Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor’a 5. kez katılan Merve Aydın’ın hayatı ve kariyeri

Survivor All Star kırmızı takım yarışmacılarından Merve Aydın bu akşam başlayacak olan 2024 sezonuyla 5.kez Survivor'a katılıyor. Fragmanla birlikte Merve Aydın'ı ekranlarda görmeye alışkın olan seyirci özel hayatı hakkında araştırma yapmaya başladı. Her yarıştığı sezon performansıyla damga vuran yarışmacı yarıştığı sezonları ikinci ve üçüncülükle tamamlamıştır. Bir önceki All Star sezonunda kötü bir şekilde sakatlanarak veda etmiştir. Bu sezon yeni formatla nasıl yarışacağı merak edilen yarışmacının özel hayatı da merak ediliyor. Survivor All Star Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor'a 5. kez katılan Merve Aydın'ın hayatı ve kariyeri

Survivor All Star Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor’a 5. kez katılan Merve Aydın’ın hayatı ve kariyeri

Survivor 2024 All Star sezonuyla birlikte ekranlarda yerini alacak. Bu seneki formatta halk oylaması olmayacak ve tüm yarışmacılar performanslarıyla öne çıkacaklar. Survivor denince akla gelen yarışmacılardan olan milli atlet Merve Aydın araştırılmaya devam ediyor. İşte Survivor All Star'ın efsanelerinden Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? detaylarda

Survivor All Star Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor’a 5. kez katılan Merve Aydın’ın hayatı ve kariyeri

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 Bakırköy İstanbul doğumlu, orta mesafe koşucudur. 800 m açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir. 2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüşmadalya kazanmıştır. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında (Nagihan Karadere, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) ikinci gümüş madalyasını da kazanmıştır. Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçmiştir.

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Survivor All Star Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor’a 5. kez katılan Merve Aydın’ın hayatı ve kariyeri

2014 Mart'ında Survivor'da, ünlüler takımında yer aldı. 2 Şubat 2015'te tv8'de yayınlanmaya başlanan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başardı. 3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. oldu.

Survivor All Star Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor’a 5. kez katılan Merve Aydın’ın hayatı ve kariyeri

21 Ağustos 2019'da 'Merve Aydın Spor Okulu' adı altında birçok branşın yer aldığı bir spor okulu açtı.

Merve Aydın 2014,2015, 2019 ve 2022'de ve 2024 sezonlarında 5 kez Survivor'a katıldı.

Survivor All Star Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor’a 5. kez katılan Merve Aydın’ın hayatı ve kariyeri

Survivor Merve Aydın 1 Eylül 2018'de Mehmet Akif Filiz ile evlenmiştir. Çiftin 'Barlas' isminde bir erkek çocukları bulunmaktadır.

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