Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Survivor All Star 2024 yarışmacıları! Survivor All Star mavi takım ve kırmızı takım kadrosu ile takımlar netleşti
Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:20 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 01:20

Survivor All Star 2024 yarışmacıları! Survivor All Star mavi takım ve kırmızı takım kadrosu ile takımlar netleşti

Survivor All Star yarışmacıları 2024 sezonu için hazırlandı. Kendi sezonlarında performansları ile öne çıkan isimler yeniden karşı karşıya geliyor. Bu kez performans odaklı olacak yarışmanın ilk bölümü 1 Ocak Pazartesi günü TV8 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Survivor 2024 mavi ve kırmızı takım kadrosu birbirinden iddialı isimleri ağırlıyor. Geçtiğimiz günlerde belli olan kadro yarışlara çıkmaya başlıyor. Peki, Survivor All Star 2024 yarışmacıları kimler?

Survivor All Star 2024 yarışmacıları! Survivor All Star mavi takım ve kırmızı takım kadrosu ile takımlar netleşti

Survivor All Star yarışmacıları yarışa başlıyor. Birçok iddialı ismin yer aldığı yarışmada bu kez performans ön planda olacak. Henüz yarışma başlamadan açıklanan format ve takımlar izleyenlerin dikkatini çekiyor. Survivor 2024 kadrosu mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları ile gündemdeki yerini aldı. TV8'de yayımlanan yarışmanın takipçileri ekran başında. İşte, Surivor All Star 2024 yarışmacıları...

Survivor All Star 2024 yarışmacıları! Survivor All Star mavi takım ve kırmızı takım kadrosu ile takımlar netleşti

SURVİVOR ALL STAR 2024 BUGÜN!

2024 Survivor All Star sezonu ile 1 Ocak Pazartesi günü ekranlarda. Yeni formatı ile dikkat çeken yapımda iddialı eski yarışmacılardan oluşan 25 kişilik kadro mavi ve kırmızı takım olarak bölünüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor All Star 2024 yarışmacıları! Survivor All Star mavi takım ve kırmızı takım kadrosu ile takımlar netleşti

YENİ FORMATTA SMS YOK!

Birçok yarışmacının ve izleyenlerin geçtiğimiz sezonlarda istediği performansa dayalı sistem bu sezon uygulanacak. Açıklanan yeni formata göre yarışmacılar SMS ile değil parkurda gösterdikleri performansla değerlendirilecek.

İşte, Survivor All Star yarışmacıları 2024:

Survivor All Star 2024 yarışmacıları! Survivor All Star mavi takım ve kırmızı takım kadrosu ile takımlar netleşti

SURVİVOR MAVİ TAKIM KADROSU

  • Nefise Karatay
  • Seda Ocak
  • Begüm Yücetan
  • Sahra Işık
  • Seda Aktuğlu
  • Damla Can
  • Hakan Hatipoğlu
  • Yiğit Poyraz
  • Yasin Obuz
  • Özgür Tetik
  • Yunus Emre
  • Ogeday Girişken
Survivor All Star 2024 yarışmacıları! Survivor All Star mavi takım ve kırmızı takım kadrosu ile takımlar netleşti

SURVİVOR KIRMIZI TAKIM KADROSU

  • Pınar Saka
  • Merve Aydın
  • Nagihan Karadere
  • Gizem Memiç
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Canbeldek
  • Doğukan Manço
  • Furkan Kızılay
  • Ersin Korkut
  • Sercan Yıldırım
  • Turabi
  • Bozok Gören
  • Nihat Altınkaya
SON DAKİKA