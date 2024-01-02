Survivor All Star 2024 yarışmacıları! Survivor All Star mavi takım ve kırmızı takım kadrosu ile takımlar netleşti

Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:20
Survivor All Star yarışmacıları 2024 sezonu için hazırlandı. Kendi sezonlarında performansları ile öne çıkan isimler yeniden karşı karşıya geliyor. Bu kez performans odaklı olacak yarışmanın ilk bölümü 1 Ocak Pazartesi günü TV8 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Survivor 2024 mavi ve kırmızı takım kadrosu birbirinden iddialı isimleri ağırlıyor. Geçtiğimiz günlerde belli olan kadro yarışlara çıkmaya başlıyor. Peki, Survivor All Star 2024 yarışmacıları kimler?