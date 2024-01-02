Survivor All Star 2024 yarışmacıları! Survivor All Star mavi takım ve kırmızı takım kadrosu ile takımlar netleşti

Survivor All Star yarışmacıları yarışa başlıyor. Birçok iddialı ismin yer aldığı yarışmada bu kez performans ön planda olacak. Henüz yarışma başlamadan açıklanan format ve takımlar izleyenlerin dikkatini çekiyor. Survivor 2024 kadrosu mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları ile gündemdeki yerini aldı. TV8'de yayımlanan yarışmanın takipçileri ekran başında. İşte, Surivor All Star 2024 yarışmacıları...