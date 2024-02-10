Survivor Avatar Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yeni yarışmacısı Atakan Arslan hayatı

Giriş Tarihi: 10.02.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
23:24
TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor All Star 2024 sezonu kıran kırana mücadelelere sahne oluyor. Nihat ve Turabi'nin sağlık sorunlar sebebiyle veda etmesinin ardından kırmızı takıma yeni yarışmacılar dahil oluyor. Son bölümle birlikte duyurulan isimler arasında eski milli atlet Avatar Atakan da var. 2016 sezonunda şampiyon olan Atakan Arslan, daha önce 2 kez yarışmada yer almıştı. Peki, Survivor Avatar Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, tüm merak edilenler...