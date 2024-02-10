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Haberler Fotohaber Survivor Avatar Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yeni yarışmacısı Atakan Arslan hayatı
Giriş Tarihi: 10.02.2024 23:24 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 23:24

Survivor Avatar Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yeni yarışmacısı Atakan Arslan hayatı

TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor All Star 2024 sezonu kıran kırana mücadelelere sahne oluyor. Nihat ve Turabi'nin sağlık sorunlar sebebiyle veda etmesinin ardından kırmızı takıma yeni yarışmacılar dahil oluyor. Son bölümle birlikte duyurulan isimler arasında eski milli atlet Avatar Atakan da var. 2016 sezonunda şampiyon olan Atakan Arslan, daha önce 2 kez yarışmada yer almıştı. Peki, Survivor Avatar Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, tüm merak edilenler...

Survivor Avatar Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yeni yarışmacısı Atakan Arslan hayatı

Survivor Avatar Atakan kimdir son bölümle birlikte en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Survivor All Star 2024 sezonuna 3 yeni isim dahil oluyor. Acun Ilıcalı tarafından duyurulan yeni isimler arasında 2016 sezonu şampiyonu da yer alıyor. Kırmızı takımda yer alacak yarışmacının hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Profesyonel sporcu, çeşitli sinema ve dizi filmlerinde de oynamış ve modellik yapmıştır. Peki, Survivor Avatar Atakan kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte, detaylar...

Survivor Avatar Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yeni yarışmacısı Atakan Arslan hayatı

SURVİVOR ALL STAR YENİ YARIŞMACILARI BELLİ OLDU!

Survivor 30. bölümde yarışmaya dahil olan üç yarışmacı belli oldu. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni isimler şöyle:

  • Avatar Atakan
  • Hilmi Cem İntepe
  • Sema Aydemir
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Survivor Avatar Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yeni yarışmacısı Atakan Arslan hayatı

KIRMIZI TAKIMA DAHİL OLDU!

Kırmızı takıma dahil olan erkek yarışmacılardan biri Avatar lakaplı Atakan Arslan oldu.

Yarışmaya 2016 sezonunda katılan ve şampiyon olan Atakan Arslan, bu sezon Acun Ilıcalı tarafından Survivor All Star'a alındı.

Survivor Avatar Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yeni yarışmacısı Atakan Arslan hayatı

AVATAR ATAKAN KİMDİR?

27 Ağustos 1989 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başlamıştır.

16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve o günden bu yana birçok başarıya imza atmıştır. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir.

2011 yılında Özbekistan'da 5.000 rakip taraftarın önünde Özbek rakibini finalde nakavt ederek IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonu unvanını kazanmış ve bu alanda ülkesine büyük erkeklerdeki ilk altın madalyayı getirmiştir.

TPW adı altında profesyonel güreşte de performanslar sergileyen Atakan Arslan, adından Soldier olarak söz ettirmiştir.

Survivor Avatar Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yeni yarışmacısı Atakan Arslan hayatı

Kickboks kariyerinin önemli olaylarından biri de dünyanın kickboks organizasyonlarından biri olan Glory World Series ile yaptığı anlaşmadır.

2014 yılında Deput yapan Atakan Arslan, ilk maçını Glory 15 İstanbul'da Brezilyalı rakibi Jonatan Olveira yapmıştır. 2015 yılında ise Glory 20 Dubai'de Chad Sudgen ile karşılaşmıştır.

2016 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler programında Ünlüler takımına dahil olan Avatar Atakan, 5 ay süren zorlu mücadele sonrası Survivor şampiyonu olmuştur. Yarışmanın Kıbrıs'ta yapılan finalinde şampiyonluğa ulaşmıştır.

Survivor sonrası ringlere dönüp Mix Fight Gala organizasyonunda 81 kilo dünya şampiyonluk maçına çıkıp Kevin Brenda'yı ikinci rauntta nakavt etmiştir. 3 Aralık 2016'da kemerini korumak için Marco Pique ile dövüşmüş ve 3 raunt sonunda rakibini yenerek kemerini korumuştur.

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