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SURVİVOR ÇEYREK FİNAL! 17 Haziran Survivor yarı finale kimler kaldı, hangi isimler kazandı?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 20:50
SURVİVOR ÇEYREK FİNAL! 17 Haziran Survivor yarı finale kimler kaldı, hangi isimler kazandı?
Survivor 2026'da Dominik etabının sona ermesiyle yarış İstanbul'daki canlı yayınlarla devam ediyor. Uzun süren maratonun ardından son dört isim belirlenirken, yarışmacılar 17 Haziran Çarşamba akşamı çeyrek final mücadelesi için karşı karşıya geliyor.Yarı finale yükselen isimlerin belli olacağı yarış için geri sayım başladı. Peki,Survivor'da yarı finale kimler yükseldi?