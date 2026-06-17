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Giriş Tarihi: 17.06.2026 20:50

SURVİVOR ÇEYREK FİNAL! 17 Haziran Survivor yarı finale kimler kaldı, hangi isimler kazandı?

Survivor 2026'da Dominik etabının sona ermesiyle yarış İstanbul'daki canlı yayınlarla devam ediyor. Uzun süren maratonun ardından son dört isim belirlenirken, yarışmacılar 17 Haziran Çarşamba akşamı çeyrek final mücadelesi için karşı karşıya geliyor.Yarı finale yükselen isimlerin belli olacağı yarış için geri sayım başladı. Peki,Survivor'da yarı finale kimler yükseldi?

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SURVİVOR ÇEYREK FİNAL! 17 Haziran Survivor yarı finale kimler kaldı, hangi isimler kazandı?

Survivor Türkiye 2026'da Dominik etabının tamamlanmasıyla büyük final süreci İstanbul'da devam ediyor. Zorlu ada koşullarını geride bırakan son dört yarışmacı, çeyrek final aşamasında yarı finale yükselmek için mücadele ediyor.

SURVİVOR ÇEYREK FİNAL! 17 Haziran Survivor yarı finale kimler kaldı, hangi isimler kazandı?

SURVİVOR YARI FİNALE KİMLER KALDI?

17 Haziran günü Survivor'da çeyrek final mücadelesi gerçekleşiyor. Bugün 3 kişi yarı finale kalacakken bir kişi yarışmaya veda edecek.

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SURVİVOR ÇEYREK FİNAL! 17 Haziran Survivor yarı finale kimler kaldı, hangi isimler kazandı?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu akşam 3 isim yarı finale geçecekken bir isim yarışmaya veda edecek. Veda eden isim henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

SURVİVOR ÇEYREK FİNAL! 17 Haziran Survivor yarı finale kimler kaldı, hangi isimler kazandı?

SURVİVOR ÇEYREK FİNAL YARIŞMACILARI

1-Nobre

2-Sercan

3-Nagihan

4-Ramazan

SURVİVOR ÇEYREK FİNAL! 17 Haziran Survivor yarı finale kimler kaldı, hangi isimler kazandı?
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SURVİVOR ÇEYREK FİNAL! 17 Haziran Survivor yarı finale kimler kaldı, hangi isimler kazandı?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#SURVİVOR

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