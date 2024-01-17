Giriş Tarihi: 17.01.2024 06:06
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
06:06
Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı! TV8 ile 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?
Survivor 2023 All Star son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Parkurda kıyasıya mücadele veren her iki takımdan en başarılı performansı göstereni sembolün sahibi olurken kaybeden takımdan bir yarışmacı eleme potasına gönderildi. Son bölüme ilişkin detayları merak edenler yoğun olarak 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar.