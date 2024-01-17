Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı! TV8 ile 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde dokunulmazlık mücadelesi ekrana geldi. Dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen ismi öğrenmek isteyenler yoğun olarak 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu? sorusu üzerinden araştırmalar yapıyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları şöyle;