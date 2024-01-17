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Haberler Fotohaber Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı! TV8 ile 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 06:06 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 06:06

Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı! TV8 ile 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Survivor 2023 All Star son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Parkurda kıyasıya mücadele veren her iki takımdan en başarılı performansı göstereni sembolün sahibi olurken kaybeden takımdan bir yarışmacı eleme potasına gönderildi. Son bölüme ilişkin detayları merak edenler yoğun olarak 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar.

Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı! TV8 ile 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde dokunulmazlık mücadelesi ekrana geldi. Dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen ismi öğrenmek isteyenler yoğun olarak 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu? sorusu üzerinden araştırmalar yapıyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları şöyle;

Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı! TV8 ile 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star yarışmasında dokunulmazlık oyunu oynandı.

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Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı! TV8 ile 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Kırmızı ve mavi takımlar arasında oynanan kritik oyunda en başarılı parkur performansı gösteren takım sembolü kazandı.

Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı! TV8 ile 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

16 Ocak günü oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı! TV8 ile 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım kendi arasında eleme adayı oylaması yaptı.

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