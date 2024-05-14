Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 14 Mayıs Survivor’da 2. eleme adayı gündemde!

Survivor eleme adayı araştırmaları yarışma takipçilerinin gündeminde. Acun Ilıcalı'nın yeni kuralları açıkladığı yarışta şampiyonluğa doğru heyecan artıyor. Son düelloda Sercan'ın veda ettiği yarışta bir isim daha hayallerine veda edecek. Peki; TV8 ile 14 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...