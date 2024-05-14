Giriş Tarihi: 14.05.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
21:12
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 14 Mayıs Survivor'da 2. eleme adayı gündemde!
Survivor eleme adayı bir kez daha gündemdeki yerini aldı. İlk dokunulmazlığın ardından bir isim daha potaya giriyor. Erkek ve kadın yarışmacıları bir araya getiren yeni düellolarda heyecan dorukta. Yeni takımlarla birlikte mücadele bir kez daha kıyasıya hale gelmiş durumda. Survivor'da bugün dokunulmazlık oyununu kim kazandı takip ediliyor. Peki; TV8 ile 14 Mayıs Survivor 2. eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...