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Haberler Fotohaber Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 14 Mayıs Survivor'da 2. eleme adayı gündemde!
Giriş Tarihi: 14.05.2024 21:12 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 21:12

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 14 Mayıs Survivor'da 2. eleme adayı gündemde!

Survivor eleme adayı bir kez daha gündemdeki yerini aldı. İlk dokunulmazlığın ardından bir isim daha potaya giriyor. Erkek ve kadın yarışmacıları bir araya getiren yeni düellolarda heyecan dorukta. Yeni takımlarla birlikte mücadele bir kez daha kıyasıya hale gelmiş durumda. Survivor'da bugün dokunulmazlık oyununu kim kazandı takip ediliyor. Peki; TV8 ile 14 Mayıs Survivor 2. eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 14 Mayıs Survivor’da 2. eleme adayı gündemde!

Survivor eleme adayı araştırmaları yarışma takipçilerinin gündeminde. Acun Ilıcalı'nın yeni kuralları açıkladığı yarışta şampiyonluğa doğru heyecan artıyor. Son düelloda Sercan'ın veda ettiği yarışta bir isim daha hayallerine veda edecek. Peki; TV8 ile 14 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 14 Mayıs Survivor’da 2. eleme adayı gündemde!

SURVİVOR'DA YENİ HAFTAYA YENİ TAKIMLAR!

Survivor'da kaptanlık oyununu Nefise ve Seda aldı. Böylece mavi takımın kaptanı Seda olurken kırmızı takımın başına Nefise geçti.

İşte, yeni takımlar:

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 14 Mayıs Survivor’da 2. eleme adayı gündemde!

MAVİ TAKIM

SEDA

NAGİHAN

HİLMİCEM

ATAKAN

MERVE

ÖZGÜR

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 14 Mayıs Survivor’da 2. eleme adayı gündemde!

KIRMIZI TAKIM

BATUHAN

YUNUS EMRE

OGEDAY

NEFİSE

ALEYNA

DAMLACAN

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 14 Mayıs Survivor’da 2. eleme adayı gündemde!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlığını kazanan henüz belli olmadı.

İlk dokunulmazlık kırmızı takımın olmuştu.

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