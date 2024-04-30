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Giriş Tarihi: 30.04.2024 23:27 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 23:27

Survivor dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu! 30 Nisan 2024 Salı Survivor son eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

Survivor All Star'da 30 Nisan 2024 Salı yayınında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kıran kırana geçen mücadele sonrasında kaybeden takım son eleme adayını belirledi. Düello için belli olan üç isimin yanına son eleme adayı bu akşam gerçekleşen konseyde eklendi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor son eleme adayı kim oldu? İşte, 30 Nisan 2024 Salı son eleme adayı olan isim!

Survivor dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu! 30 Nisan 2024 Salı Survivor son eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

Survivor All Star 17 Şubat Cumartesi akşamı yeni bölümü ile gündeme geldi. Kıyasıya mücadelelerin devam ettiği yarışmada, kırmızı ve mavi takım arasında büyük mücadele devam etti. Kazanan takımın hem ödülü aldığı hem de konseyde isim yazmadığı gecede haftanın son eleme adayının da belli olmasıyla düellolar şekilleniyor. Peki, Survivor 30 Nisan 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor haftanın son eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu! 30 Nisan 2024 Salı Survivor son eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da mavi ve kırmızı takım arasında 4. dokunulmazlık oyunu gerçekleşti.

Kıyasıya süren yarışta kazanan MAVİ TAKIM oldu.

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Survivor dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu! 30 Nisan 2024 Salı Survivor son eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

SURVİVOR SON ELEME ADAYI AÇIKLANIYOR!

Survivor'da gerçekleşen 4. dokunulmazlık oyunun kaybeden kırmızı takım oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu! 30 Nisan 2024 Salı Survivor son eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da gerçekleşen 3. dokunulmazlık oyunun kaybeden kırmızı takım oldu ve eleme adayı olarak çıkan isim Yunus Emre oldu!

Survivor dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu! 30 Nisan 2024 Salı Survivor son eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım eleme adayını belirledi. Haftanın 2. eleme adayı Batuhan oldu.

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