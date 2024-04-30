Giriş Tarihi: 30.04.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
23:27
Survivor dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu! 30 Nisan 2024 Salı Survivor son eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...
Survivor All Star'da 30 Nisan 2024 Salı yayınında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kıran kırana geçen mücadele sonrasında kaybeden takım son eleme adayını belirledi. Düello için belli olan üç isimin yanına son eleme adayı bu akşam gerçekleşen konseyde eklendi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor son eleme adayı kim oldu? İşte, 30 Nisan 2024 Salı son eleme adayı olan isim!