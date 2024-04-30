Survivor dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu! 30 Nisan 2024 Salı Survivor son eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

Survivor All Star 17 Şubat Cumartesi akşamı yeni bölümü ile gündeme geldi. Kıyasıya mücadelelerin devam ettiği yarışmada, kırmızı ve mavi takım arasında büyük mücadele devam etti. Kazanan takımın hem ödülü aldığı hem de konseyde isim yazmadığı gecede haftanın son eleme adayının da belli olmasıyla düellolar şekilleniyor. Peki, Survivor 30 Nisan 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor haftanın son eleme adayı kim oldu?