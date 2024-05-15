Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. ve 4. aday belli oluyor!

SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mücadele dol, nefes kesen dokunulmazlık oyunundan 2 aday çıkarılacak. Bir kadın ve bir erkeğin potaya gönderileceği oyunda haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oluyor. Henüz adaylar belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.