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Haberler Fotohaber Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. ve 4. aday belli oluyor!
Giriş Tarihi: 15.05.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 16:42

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. ve 4. aday belli oluyor!

Survivor All Star heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunuyla bu akşam ekranlarda. İzleyiciler "Survivor 3.eleme adayı" sorgulaması yapmaya başladı. 15 Mayıs Çarşamba 3. ve 4. eleme adayı belli oluyor. Heyecanla oyunla dokunulmazlığı bir takım kazanırken bir takım kaybediyor. Kaybeden takım biri kadın biri erkek olmak üzere iki arkadaşını potaya gönderecek. Bu haftanın eleme adayları Özgür ve Aleyna olmuştu. Survivor'da bu akşam son eleme adayları belli oluyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Yarışmacının takipçileri tarafından eleme adayının kim olduğu, hangi takımın dokunulmazlığı kaybettiği araştırılıyor. Peki, 15 Mayıs dokunulmazlığı hangi takım kazandı, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. ve 4. aday belli oluyor!

Bu akşamki bölümle dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geliyor. Nefes kesen oyunda dokunulmazlığı kazanan takım takımını korurken kaybeden takım kendi içinde elemeye gidip iki adayı potaya gönderecek. İşte 15 Nisan Survivor eleme adayı

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. ve 4. aday belli oluyor!

Survivor'da nefes kesen oyun sonrası adaylar belli oluyor:

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Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. ve 4. aday belli oluyor!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?
Survivor'da 3. ve 4. eleme adayının belli olacağı dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. ve 4. aday belli oluyor!

SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Mücadele dol, nefes kesen dokunulmazlık oyunundan 2 aday çıkarılacak. Bir kadın ve bir erkeğin potaya gönderileceği oyunda haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oluyor. Henüz adaylar belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. ve 4. aday belli oluyor!

HAFTANIN ELEME ADAYLARI
1-ÖZGÜR
2-ALEYNA

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