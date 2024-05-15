Giriş Tarihi: 15.05.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
16:42
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. ve 4. aday belli oluyor!
Survivor All Star heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunuyla bu akşam ekranlarda. İzleyiciler "Survivor 3.eleme adayı" sorgulaması yapmaya başladı. 15 Mayıs Çarşamba 3. ve 4. eleme adayı belli oluyor. Heyecanla oyunla dokunulmazlığı bir takım kazanırken bir takım kaybediyor. Kaybeden takım biri kadın biri erkek olmak üzere iki arkadaşını potaya gönderecek. Bu haftanın eleme adayları Özgür ve Aleyna olmuştu. Survivor'da bu akşam son eleme adayları belli oluyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Yarışmacının takipçileri tarafından eleme adayının kim olduğu, hangi takımın dokunulmazlığı kaybettiği araştırılıyor. Peki, 15 Mayıs dokunulmazlığı hangi takım kazandı, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?