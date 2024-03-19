Survivor eleme adayı kim oldu? 19 Mart Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Son aday belli oluyor!

Survivor 4. eleme adayı bu akşam belli olacak! TV8'in uzun soluklu yarışması Survivor All Star, yepyeni formatı ve nefes kesen mücadeleleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 19 Mart Salı akşamı yayınlanan 63. bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftanın son dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelecek. Zorlu parkur yarışında galip gelen takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Kaybeden takımdan bir isim ise haftanın 4. ve son eleme adayı olacak. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 19 Mart 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?