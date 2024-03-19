Giriş Tarihi: 19.03.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
15:40
Survivor eleme adayı kim oldu? 19 Mart Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Son aday belli oluyor!
Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. 19 Mart Salı akşamı yayınlanan 63. bölümde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadelesi sonucu dokunulmazlığı kazanan takım belli olacak. Kaybeden takım ise eleme potasına bir isim gönderecek. Geçtiğimiz hafta oynanan düello oyunu sonucu yarışmaya veda eden isim Pınar Saka olmuştu. Bu hafta ise erkek elemesi yapılacak. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 19 Mart 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte haftanın 4. eleme adayı olan isim...