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Giriş Tarihi: 19.03.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 15:40

Survivor eleme adayı kim oldu? 19 Mart Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Son aday belli oluyor!

Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. 19 Mart Salı akşamı yayınlanan 63. bölümde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadelesi sonucu dokunulmazlığı kazanan takım belli olacak. Kaybeden takım ise eleme potasına bir isim gönderecek. Geçtiğimiz hafta oynanan düello oyunu sonucu yarışmaya veda eden isim Pınar Saka olmuştu. Bu hafta ise erkek elemesi yapılacak. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 19 Mart 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte haftanın 4. eleme adayı olan isim...

Survivor eleme adayı kim oldu? 19 Mart Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Son aday belli oluyor!

Survivor 4. eleme adayı bu akşam belli olacak! TV8'in uzun soluklu yarışması Survivor All Star, yepyeni formatı ve nefes kesen mücadeleleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 19 Mart Salı akşamı yayınlanan 63. bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftanın son dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelecek. Zorlu parkur yarışında galip gelen takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Kaybeden takımdan bir isim ise haftanın 4. ve son eleme adayı olacak. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 19 Mart 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu? 19 Mart Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Son aday belli oluyor!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor haftanın 4. ve son eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile ilgili tüm detaylar şöyle;

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Survivor eleme adayı kim oldu? 19 Mart Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Son aday belli oluyor!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 19 Mart 2024 Salı akşamı 63. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Yeni bölümde yarışmacılar, haftanın son dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geliyor.

Gecenin sonunda Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olacak.

Haftanın son dokunulmazlık mücadelesini kazanan takım açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Survivor eleme adayı kim oldu? 19 Mart Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Son aday belli oluyor!

SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise konseyde bir araya gelecek. Bu hafta erkek elemesi gerçekleşecek. Bu sebeple yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri erkek yarışmacılar için oylarını verecek.

Yapılan oylama sonucu en çok ismi yazılan yarışmacı eleme potasına gönderilecek.

Haftanın 4. ve son eleme adayı belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Survivor eleme adayı kim oldu? 19 Mart Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Son aday belli oluyor!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1. eleme adayı: HAKAN (mavi takım)

2. eleme adayı: BOZOK (kırmızı takım)

3. eleme adayı: BATUHAN (mavi takım)

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