Survivor eleme adayları gündemde! TV8 ile 15 Mayıs Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, son aday kim oldu?

Survivor eleme adayları TV8 ekranlarında takip ediliyor. Son dokunulmazlık ve performans tablosuyla pota netleşirken son oyun için de heyecan dorukta. Takımlar performans sınırlarını zorluyor. Şampiyonluğa doğru adım adım yaklaşan Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı merak konusu. Peki; TV8 ile 15 Mayıs Survivor 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?