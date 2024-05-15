Giriş Tarihi: 15.05.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
23:27
Survivor eleme adayları gündemde! TV8 ile 15 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, son aday kim oldu?
All Star'da düello öncesi pota belli oluyor. Survivor eleme adayları için gözler ada konseyinde. Acun Ilıcalı'nın aktardığına göre bu süreçten sonra son yarışmacı performans tablosuna göre belirleniyor. Bu noktada Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu soruları yanıt arıyor. Peki; TV8 ile 15 Mayıs Survivor son eleme adayları kimler oldu? İşte, detaylar...