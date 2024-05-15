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Haberler Fotohaber Survivor eleme adayları gündemde! TV8 ile 15 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, son aday kim oldu?
Giriş Tarihi: 15.05.2024 23:26 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 23:27

Survivor eleme adayları gündemde! TV8 ile 15 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, son aday kim oldu?

All Star'da düello öncesi pota belli oluyor. Survivor eleme adayları için gözler ada konseyinde. Acun Ilıcalı'nın aktardığına göre bu süreçten sonra son yarışmacı performans tablosuna göre belirleniyor. Bu noktada Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu soruları yanıt arıyor. Peki; TV8 ile 15 Mayıs Survivor son eleme adayları kimler oldu? İşte, detaylar...

Survivor eleme adayları gündemde! TV8 ile 15 Mayıs Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, son aday kim oldu?

Survivor eleme adayları TV8 ekranlarında takip ediliyor. Son dokunulmazlık ve performans tablosuyla pota netleşirken son oyun için de heyecan dorukta. Takımlar performans sınırlarını zorluyor. Şampiyonluğa doğru adım adım yaklaşan Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı merak konusu. Peki; TV8 ile 15 Mayıs Survivor 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

Survivor eleme adayları gündemde! TV8 ile 15 Mayıs Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, son aday kim oldu?

SURVİVOR'DA YENİ HAFTAYA YENİ TAKIMLAR!

MAVİ TAKIM

SEDA

NAGİHAN

HİLMİCEM

ATAKAN

MERVE

ÖZGÜR

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Survivor eleme adayları gündemde! TV8 ile 15 Mayıs Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, son aday kim oldu?

KIRMIZI TAKIM

BATUHAN

YUNUS EMRE

OGEDAY

NEFİSE

ALEYNA

DAMLACAN

BATUHAN

YUNUS EMRE

OGEDAY

NEFİSE

ALEYNA

DAMLACAN

Survivor eleme adayları gündemde! TV8 ile 15 Mayıs Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, son aday kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın son dokunulmazlığını kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

Survivor eleme adayları gündemde! TV8 ile 15 Mayıs Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, son aday kim oldu?

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 3. eleme adayı henüz belli olmadı.

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 4. eleme adayı henüz belli olmadı.

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