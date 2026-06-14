SURVİVOR FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU! Survivor 2026 büyük finali ne zaman, finalistler belli oldu mu?

Survivor 2026'da sona yaklaşılırken rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor. Eleme konseyleri ve bireysel oyunlar, yarışmacıların kaderini doğrudan etkiliyor. Final haftasında gerçekleştirilecek yarı final ve büyük final ile sezonun şampiyonu belli olacak. Şampiyonluk yarışı son aşamaya girerken heyecan doruğa ulaştı.