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SURVİVOR FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU! Survivor 2026 büyük finali ne zaman, finalistler belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 14.06.2026 13:35
SURVİVOR FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU! Survivor 2026 büyük finali ne zaman, finalistler belli oldu mu?
Survivor'da büyük final heyecanı giderek yoğunlaşıyor. Dominik Cumhuriyeti'nde devam eden uzun soluklu mücadele, yarışmacıların bireysel performanslarını ön plana çıkarırken eleme potası da şekillenmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından Survivor 2026 final tarihi belli oldu ve yarışmanın şampiyonunun ilan edileceği gün netleşmiş oldu.