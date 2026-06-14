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Giriş Tarihi: 14.06.2026 13:35

SURVİVOR FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU! Survivor 2026 büyük finali ne zaman, finalistler belli oldu mu?

Survivor'da büyük final heyecanı giderek yoğunlaşıyor. Dominik Cumhuriyeti'nde devam eden uzun soluklu mücadele, yarışmacıların bireysel performanslarını ön plana çıkarırken eleme potası da şekillenmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından Survivor 2026 final tarihi belli oldu ve yarışmanın şampiyonunun ilan edileceği gün netleşmiş oldu.

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SURVİVOR FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU! Survivor 2026 büyük finali ne zaman, finalistler belli oldu mu?

Survivor 2026'da sona yaklaşılırken rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor. Eleme konseyleri ve bireysel oyunlar, yarışmacıların kaderini doğrudan etkiliyor. Final haftasında gerçekleştirilecek yarı final ve büyük final ile sezonun şampiyonu belli olacak. Şampiyonluk yarışı son aşamaya girerken heyecan doruğa ulaştı.

SURVİVOR FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU! Survivor 2026 büyük finali ne zaman, finalistler belli oldu mu?

SURVIVOR 2026 FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2026 sezonunun şampiyonu 19 Haziran 2026 tarihinde belli olacak. Uzun ve zorlu geçen mücadelenin ardından final gecesinde kazanan isim açıklanacak. Yapımcı Acun Ilıcalı'nın duyurusuyla birlikte final tarihi kesinleşmiş oldu.

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SURVİVOR FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU! Survivor 2026 büyük finali ne zaman, finalistler belli oldu mu?

SURVIVOR FİNAL HAFTASI NASIL İLERLEYECEK?

Açıklanan programa göre Survivor final haftası 17, 18 ve 19 Haziran günlerinde gerçekleştirilecek. İlk iki günde yarı final karşılaşmalarının yapılması planlanırken, 19 Haziran'da ise büyük final gecesi ekranlara gelecek. Final sürecinde yarışmacılar canlı yayınlarda kıyasıya şampiyonluk mücadelesi verecek.

Finale toplam 4 yarışmacının kalması bekleniyor.

SURVİVOR FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU! Survivor 2026 büyük finali ne zaman, finalistler belli oldu mu?

Survivor final organizasyonunun 14-20 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da düzenleneceği belirtiliyor.

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