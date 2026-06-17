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Giriş Tarihi: 17.06.2026 10:34

SURVİVOR finali ne zaman? Survivor 2026 finali nerede yapılacak, bilet fiyatları ne kadar ve kimler kaldı?

Survivor 2026'da aylar süren zorlu maraton son buluyor. Şampiyonun belli olacağı büyük gün için geri sayım başlarken, Survivor final bileti fiyatları ve sona kalan isimler merak konusu oluyor. Peki, Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak?

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SURVİVOR finali ne zaman? Survivor 2026 finali nerede yapılacak, bilet fiyatları ne kadar ve kimler kaldı?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2026'da sona gelindi. Şampiyonun belli olacağı büyük gün için geri sayım sürerken, final etabına ilişkin detaylar izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar;

SURVİVOR finali ne zaman? Survivor 2026 finali nerede yapılacak, bilet fiyatları ne kadar ve kimler kaldı?

Survivor 2026 sezonunun şampiyonu 19 Haziran 2026 tarihinde belli olacak. Uzun ve zorlu geçen mücadelenin ardından final gecesinde kazanan isim açıklanacak. Yapımcı Acun Ilıcalı'nın duyurusuyla birlikte final tarihi kesinleşmiş oldu.

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SURVİVOR finali ne zaman? Survivor 2026 finali nerede yapılacak, bilet fiyatları ne kadar ve kimler kaldı?

Açıklanan programa göre Survivor final haftası 17, 18 ve 19 Haziran günlerinde gerçekleştirilecek. İlk iki günde yarı final karşılaşmalarının yapılması planlanırken, 19 Haziran'da ise büyük final gecesi ekranlara gelecek. Final sürecinde yarışmacılar canlı yayınlarda kıyasıya şampiyonluk mücadelesi verecek.

SURVİVOR finali ne zaman? Survivor 2026 finali nerede yapılacak, bilet fiyatları ne kadar ve kimler kaldı?

SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde (Beykoz) kurulacak özel platformda gerçekleşecek finallerin bilet fiyatları 450 TL ile 1250 TL arasında satışa sunuldu.

SURVİVOR finali ne zaman? Survivor 2026 finali nerede yapılacak, bilet fiyatları ne kadar ve kimler kaldı?

FİNALE KALAN DÖRTLÜ BELLİ OLDU

Survivor'da finale kalan son 4 isim; Mert Nobre, Sercan, Ramazan ve Nagihan oldu.

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