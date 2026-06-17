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SURVİVOR finali ne zaman? Survivor 2026 finali nerede yapılacak, bilet fiyatları ne kadar ve kimler kaldı?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 10:34
SURVİVOR finali ne zaman? Survivor 2026 finali nerede yapılacak, bilet fiyatları ne kadar ve kimler kaldı?
Survivor 2026'da aylar süren zorlu maraton son buluyor. Şampiyonun belli olacağı büyük gün için geri sayım başlarken, Survivor final bileti fiyatları ve sona kalan isimler merak konusu oluyor. Peki, Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak?