Giriş Tarihi: 20.03.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
23:36
Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? 20Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım belli oldu!
Survivor All Star'da iletişim ödülü heyecanı yaşanıyor. TV8'in uzun soluklu programı Survivor, 20 Mart 2024 Çarşamba akşamı 64. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları iletişim oyunu için performans ve akla dayalı puzzle ve atışla dolu bir parkurda yarıştı. İletişim oyununu kazanan takım sevdikleriyle iletişim kurabilecek. "Survivor iletişim oyununu kim kazandı" sorusu araştırılıyor. Son olarak 4. eleme adayının Özgür çıkmasıyla adaylar netleşti. Peki, 20 Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı, düello eşleşmeleri belli oldu mu? İşte detaylar