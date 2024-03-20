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Haberler Fotohaber Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? 20Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım belli oldu!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 23:36 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 23:36

Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? 20Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım belli oldu!

Survivor All Star'da iletişim ödülü heyecanı yaşanıyor. TV8'in uzun soluklu programı Survivor, 20 Mart 2024 Çarşamba akşamı 64. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları iletişim oyunu için performans ve akla dayalı puzzle ve atışla dolu bir parkurda yarıştı. İletişim oyununu kazanan takım sevdikleriyle iletişim kurabilecek. "Survivor iletişim oyununu kim kazandı" sorusu araştırılıyor. Son olarak 4. eleme adayının Özgür çıkmasıyla adaylar netleşti. Peki, 20 Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı, düello eşleşmeleri belli oldu mu? İşte detaylar

Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? 20Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım belli oldu!

Survivor iletişim oyununu kazanan takım araştırmaları devam ediyor. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor'da 20 Mart Çarşamba akşamı iletişim ödülü için mücadele veriliyor. Kırmızı ve Mavi takımın iletişim için nefes kesen mücadelesin kim kazandı? Survivor iletişim oyununun kazanını hangi takım?

Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? 20Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım belli oldu!

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI, ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor'da 20 Mart Çarşamba akşamı oynanan iletişimin ödülünün kazananı henüz belli olmadı. İlk turda kadınların yarışmasını MAVİ takım kazandı.Erkekler yarışmasını KIRMIZI takım kazandı. Bayrak yarışına giden oyunun kazananı KIRMIZI takım oldu.

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Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? 20Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım belli oldu!

13 MART 2024 SURVİVOR ALL STAR DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ Mİ?

Dün akşamki bölümde son eleme adayı olarak Özgür'ün çıkmasının ardından potadaki isimler netleşti. Adayların belirlenmesinin ardından Acun Ilıcalı düello eşleşmelerini de açıkladı. Performansa göre düelloda Özgür-Batuhan, Hakan-Bozok eşleşmesi yapıldı.

Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? 20Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım belli oldu!

SURVİVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

1-BOZOK

2-HAKAN

3-BATUHAN

4-ÖZGÜR

Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? 20Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım belli oldu!

SURVİVOR SON DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star'da kırmızı ve mavi takım dün gece haftanın 4. dokunulmazlık mücadelesinde karşılaştı. İlk olarak avantaj oyununun oynandığı dokunulmazlık oyununda, Aleyna-Yağmur eşleşmesi nefes kesti. Son etapta Aleyna'nın aldığı sayı ile dokunulmazlık avantajını kırmızı takım 8-6 kazandı.

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