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Haberler Fotohaber Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar! TV8 ile 13 Mayıs Survivor'da kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.05.2024 18:52 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 18:52

Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar! TV8 ile 13 Mayıs Survivor'da kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

All Star sezonu heyecan dorukta devam ediyor. Son olarak Sercan'ın şampiyonluk hayallerine veda ettiği yarışmada hafta başında yeniden takımlar belirleniyor. Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı sorusuna yanıt aranmaya başladı. Acun Ilıcalı'nın aktardığı üzere takımlar her hafta yenileniyor. Survivor'da kırmızı ve mavi takım kaptanı ile yeni takımlar gündemde. Peki, TV8 ile 13 Mayıs Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı?

Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar! TV8 ile 13 Mayıs Survivor’da kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

Survivor kaptanlık oyunu kim kazandı sorusuyla gündemde. Elemenin ardından takımlar yeniden karışıyor. All Star şampiyonluğu için kıran kırana mücadele eden yarışmacılar bireysele yönelmeye başladı. Nagihan, Aleyna ve Nefise arasında geçen konuşmalar yeni bölüme damga vuruyor. Peki; TV8 ile 13 Mayıs Survivor'da kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl? İşte, detaylar...

Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar! TV8 ile 13 Mayıs Survivor’da kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

SERCAN ADAYA VEDA ETTİ!

Yunus Emre, Atakan, Sercan ve Aleyna potasından çıkamayan yarışmacı Sercan oldu. Şampiyonluk hayallerine veda eden Sercan duygusal konuşması ile sevenlerini duygulandırdı:

"Bu sene Survivor benden ne istediyse vermeye çalıştım açıkçası. Üzgün müyüm? Üzgünüm ama bir o kadar da haklı bir gurum da var. O yüzden böyle başımı öne eğip değil de dik bir şekilde gitmeyi tercih edeceğim.

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Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar! TV8 ile 13 Mayıs Survivor’da kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

O yüzden kimi kırdıysam, kimi üzdüysem kusura bakmasın. Gerçekten de rekabeti sağlayabilmek için belki de bağırdım. Belki de itirazlarım o yüzdendi. O rekabet olmasa gerçekten de buranın anlamı da olmazdı. Çok fazla da söyleyecek bir şeyim yok beni bekleyen ailem var, dostlarım var, sporcularım var. Aklım birazda orda. Kulübümde, öğrencilerimde onları da çok özledi. Hakkınızı helal edin."

Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar! TV8 ile 13 Mayıs Survivor’da kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yeni takım kaptanları ve yarışmacılar belirleniyor.

Acun Ilıcalı'nın aktardığı üzere her hafta takımlarda değişiklik gerçekleşecek.

Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar! TV8 ile 13 Mayıs Survivor’da kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

Mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanı henüz belli olmadı.

Yeni takımlar da bekleniyor.

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