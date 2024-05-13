Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar! TV8 ile 13 Mayıs Survivor’da kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

O yüzden kimi kırdıysam, kimi üzdüysem kusura bakmasın. Gerçekten de rekabeti sağlayabilmek için belki de bağırdım. Belki de itirazlarım o yüzdendi. O rekabet olmasa gerçekten de buranın anlamı da olmazdı. Çok fazla da söyleyecek bir şeyim yok beni bekleyen ailem var, dostlarım var, sporcularım var. Aklım birazda orda. Kulübümde, öğrencilerimde onları da çok özledi. Hakkınızı helal edin."