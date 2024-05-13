Giriş Tarihi: 13.05.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
18:52
Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar! TV8 ile 13 Mayıs Survivor'da kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?
All Star sezonu heyecan dorukta devam ediyor. Son olarak Sercan'ın şampiyonluk hayallerine veda ettiği yarışmada hafta başında yeniden takımlar belirleniyor. Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı sorusuna yanıt aranmaya başladı. Acun Ilıcalı'nın aktardığı üzere takımlar her hafta yenileniyor. Survivor'da kırmızı ve mavi takım kaptanı ile yeni takımlar gündemde. Peki, TV8 ile 13 Mayıs Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı?