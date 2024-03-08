Giriş Tarihi: 08.03.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
00:17
Survivor kim elendi? 7 Mart Survivor’dan elenen yarışmacı belli oldu
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde eleme düellosu ekrana geldi. Hafta boyu oynanan oyunların ardından eleme potasına giren Batuhan, Hakan, Mustafa Kemal, Yaman arasından birisi kritik oyun sonunda elenerek veda etti. Adaya veda eden yarışmacıyı öğrenmek isteyenler Survivor kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. İşte detaylar.