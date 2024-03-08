Survivor kim elendi? 7 Mart Survivor’dan elenen yarışmacı belli oldu

Survivor 2024 All Star son bölümde eleme düellosu heyecanı yaşandı. Eleme adayları Batuhan, Hakan, Mustafa Kemal, Yaman arasından düelloda başarısız olan yarışmacı bu hafta adaya veda etti. Elenen yarışmacıyı öğrenmek isteyenler Survivor kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA SURVIVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile Survivor'dan elenen yarışmacı ve tüm detaylar şöyle;