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Haberler Fotohaber Survivor kim elendi? 7 Mart Survivor’dan elenen yarışmacı belli oldu
Giriş Tarihi: 08.03.2024 00:17 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 00:17

Survivor kim elendi? 7 Mart Survivor’dan elenen yarışmacı belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde eleme düellosu ekrana geldi. Hafta boyu oynanan oyunların ardından eleme potasına giren Batuhan, Hakan, Mustafa Kemal, Yaman arasından birisi kritik oyun sonunda elenerek veda etti. Adaya veda eden yarışmacıyı öğrenmek isteyenler Survivor kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. İşte detaylar.

Survivor kim elendi? 7 Mart Survivor’dan elenen yarışmacı belli oldu

Survivor 2024 All Star son bölümde eleme düellosu heyecanı yaşandı. Eleme adayları Batuhan, Hakan, Mustafa Kemal, Yaman arasından düelloda başarısız olan yarışmacı bu hafta adaya veda etti. Elenen yarışmacıyı öğrenmek isteyenler Survivor kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA SURVIVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile Survivor'dan elenen yarışmacı ve tüm detaylar şöyle;

Survivor kim elendi? 7 Mart Survivor’dan elenen yarışmacı belli oldu

7 Mart günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde haftanın eleme düellosu ekrana geldi.

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Survivor kim elendi? 7 Mart Survivor’dan elenen yarışmacı belli oldu

Eleme potasında yer alan Batuhan, Hakan, Mustafa Kemal ve Yaman zorlu oyunda kozlarını paylaştı.

Survivor kim elendi? 7 Mart Survivor’dan elenen yarışmacı belli oldu

Eleme düellosunda başarısız olan yarışmacı bu hafta adaya veda etti.

Survivor kim elendi? 7 Mart Survivor’dan elenen yarışmacı belli oldu

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor'dan elenen yarışmacı Hakan ve Mustafa Kemal arasındaki son oyunun ardından belli oldu.

SON DAKİKA