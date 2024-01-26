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Haberler Fotohaber SURVİVOR KİM ELENDİ, eleme var mı? Şok açıklama! TV8 ile 25 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım aldı?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 00:24 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 00:25

SURVİVOR KİM ELENDİ, eleme var mı? Şok açıklama! TV8 ile 25 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım aldı?

Survivor All Star 2024 mücadelesi devam ediyor. TV8 ekranlarında yayımlanan zorlu yarışın son bölümde ödül mücadelesinin yanı sıra eleme düellosu oynanıyor. Kazanan takım ve elenen isim takip edilirken Murat Ceylan'dan şok bir açıklama geldi. Survivor kim elendi, Sercan mı Bozok mu Turabi mi Özgür mü soruları gündemdeyken düello öncesi yaşanan gelişme dengeleri değiştirdi. 25 Ocak Perşembe Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? İşte, tüm merak edilenler…

SURVİVOR KİM ELENDİ, eleme var mı? Şok açıklama! TV8 ile 25 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım aldı?

Survivor kim elendi sorusunda cevap için Sercan, Bozok, Turabi ve Özgür'ün eleme düellosu takip ediliyordu ancak şok açıklama her şeyi değiştirdi. Bu haftanın tüm eleme adayları kırmızı takım içinden çıktı. Hayal kırıklığına uğrayan ekip bireysel mücadelesine odaklandı. Öte yandan düello öncesi ödül için yarışan takımlar enerji ve moral depolamak istiyordu. Peki; 25 Ocak 2024 Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı, adaya kim veda etti?

SURVİVOR KİM ELENDİ, eleme var mı? Şok açıklama! TV8 ile 25 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım aldı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor All Star 2024 kırmızı ve mavi takımın mücadelesini gözler önüne seriyor. Dayanıklılık sınırlarının zorlandığı ödül oyunu tamamladı. Tüm eleme adaylarının çıktığı kırmızı takım son kez birlikte moral depolamak için mücadele etti.

Dakikalarca asılı kalan yarışmacılardan en dayanıklı olanları puanları kaptı.

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SURVİVOR KİM ELENDİ, eleme var mı? Şok açıklama! TV8 ile 25 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım aldı?

Survivor ödül oyunu kazananı KIRMIZI TAKIM oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ, eleme var mı? Şok açıklama! TV8 ile 25 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım aldı?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın tüm eleme adayları kırmızı takımdan çıktı. İşte, o isimler:

  • SERCAN
  • BOZOK
  • ÖZGÜR
  • TURABİ
SURVİVOR KİM ELENDİ, eleme var mı? Şok açıklama! TV8 ile 25 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım aldı?

SURVİVOR ELEME DÜELLOSU İÇİN ŞOK KARAR!

4 isim elenmemek için düelloya çıkıyordu ancak oyun öncesinde Murat Ceylan şok bir açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre Bozok dizindeki sakatlık sebebiyle doktor kararı ile düelloya çıkamayacak. Ancak Bozok'un adaylığı düşmeyecek bir sonraki erkek elemesinde yeniden aday olarak düelloya çıkacak.

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