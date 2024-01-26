SURVİVOR KİM ELENDİ, eleme var mı? Şok açıklama! TV8 ile 25 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım aldı?

Survivor kim elendi sorusunda cevap için Sercan, Bozok, Turabi ve Özgür'ün eleme düellosu takip ediliyordu ancak şok açıklama her şeyi değiştirdi. Bu haftanın tüm eleme adayları kırmızı takım içinden çıktı. Hayal kırıklığına uğrayan ekip bireysel mücadelesine odaklandı. Öte yandan düello öncesi ödül için yarışan takımlar enerji ve moral depolamak istiyordu. Peki; 25 Ocak 2024 Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı, adaya kim veda etti?