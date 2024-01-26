Giriş Tarihi: 26.01.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
00:25
SURVİVOR KİM ELENDİ, eleme var mı? Şok açıklama! TV8 ile 25 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım aldı?
Survivor All Star 2024 mücadelesi devam ediyor. TV8 ekranlarında yayımlanan zorlu yarışın son bölümde ödül mücadelesinin yanı sıra eleme düellosu oynanıyor. Kazanan takım ve elenen isim takip edilirken Murat Ceylan'dan şok bir açıklama geldi. Survivor kim elendi, Sercan mı Bozok mu Turabi mi Özgür mü soruları gündemdeyken düello öncesi yaşanan gelişme dengeleri değiştirdi. 25 Ocak Perşembe Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? İşte, tüm merak edilenler…