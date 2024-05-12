Giriş Tarihi: 12.05.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
12:50
Survivor kim elendi? TV8 ile 12 Mayıs Survivor'da eleme düellosu heyecanı! Adaya kim veda edecek?
Acun Ilıcalı'nın son haftada açıkladığı yeni kurallar ardından potada 4 aday yerini aldı. All Star finaline doğru geri sayım başlarken erkek ve kadın yarışmacı fark etmeksizin yapılacak eleme düellosu gündemde. Hızlı elemelerin başladığı yeni dönemde bir kez daha Survivor kim elendi sorusuna yanıt aranıyor. Yavaş yavaş bireysele yönelen yarışta nefesler tutuldu. Bu hafta Survivor eleme adayları arasında Yunus Emre, Sercan, Atakan ve Aleyna şampiyonluk mücadelesinde kalmaya çalışıyor. TV8 ile 12 Mayıs Survivor kim elendi, kim gitti sorusu takip ediliyor!