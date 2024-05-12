Survivor kim elendi? TV8 ile 12 Mayıs Survivor’da eleme düellosu heyecanı! Adaya kim veda edecek?

Survivor kim elendi, Yunus Emre mi Sercan mı Atakan mı Aleyna mı seçenekleriyle gündemde. Birleşme sonrası tansiyonun giderek yükseldiği yarışmanın son bölümünde iki aday birden belirlendi. Şok olan seyirciler kıran kırana geçecek mücadeleye odaklandı. Survivor'da kim gitti, eleme düellosu kazananı ve kaybedeni merak konusu. Peki; 12 Mayıs Survivor kim elendi?