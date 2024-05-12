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Haberler Fotohaber Survivor kim elendi? TV8 ile 12 Mayıs Survivor'da eleme düellosu heyecanı! Adaya kim veda edecek?
Giriş Tarihi: 12.05.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 12:50

Survivor kim elendi? TV8 ile 12 Mayıs Survivor'da eleme düellosu heyecanı! Adaya kim veda edecek?

Acun Ilıcalı'nın son haftada açıkladığı yeni kurallar ardından potada 4 aday yerini aldı. All Star finaline doğru geri sayım başlarken erkek ve kadın yarışmacı fark etmeksizin yapılacak eleme düellosu gündemde. Hızlı elemelerin başladığı yeni dönemde bir kez daha Survivor kim elendi sorusuna yanıt aranıyor. Yavaş yavaş bireysele yönelen yarışta nefesler tutuldu. Bu hafta Survivor eleme adayları arasında Yunus Emre, Sercan, Atakan ve Aleyna şampiyonluk mücadelesinde kalmaya çalışıyor. TV8 ile 12 Mayıs Survivor kim elendi, kim gitti sorusu takip ediliyor!

Survivor kim elendi? TV8 ile 12 Mayıs Survivor’da eleme düellosu heyecanı! Adaya kim veda edecek?

Survivor kim elendi, Yunus Emre mi Sercan mı Atakan mı Aleyna mı seçenekleriyle gündemde. Birleşme sonrası tansiyonun giderek yükseldiği yarışmanın son bölümünde iki aday birden belirlendi. Şok olan seyirciler kıran kırana geçecek mücadeleye odaklandı. Survivor'da kim gitti, eleme düellosu kazananı ve kaybedeni merak konusu. Peki; 12 Mayıs Survivor kim elendi?

Survivor kim elendi? TV8 ile 12 Mayıs Survivor’da eleme düellosu heyecanı! Adaya kim veda edecek?

İKİ ADAY BİRDEN BELİRLENDİ POTA NETLEŞTİ!

Son dokunulmazlık oyununda kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takımdan 3. eleme adayı belirlenirken 4. eleme adayı da Acun Ilıcalı'nın aktardığı üzere performans tablosunda en alt sırada yer alan isim oldu.

Böylece Survivor'da pota netleşti!

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Survivor kim elendi? TV8 ile 12 Mayıs Survivor’da eleme düellosu heyecanı! Adaya kim veda edecek?

Survivor ilk eleme adayı Sercan olmuştu. İkinci oyunca mücadele eden yeni kırmızı takım beklediğini yakalayamadı ve ikinci adayı da kendilerinden çıkardı.

Survivor kim elendi? TV8 ile 12 Mayıs Survivor’da eleme düellosu heyecanı! Adaya kim veda edecek?

Potadan ikinci ismi çıkan ise Yunus Emre oldu. 3. isim mavi takımdan çıktı.

Survivor kim elendi? TV8 ile 12 Mayıs Survivor’da eleme düellosu heyecanı! Adaya kim veda edecek?

Son dokunulmazlık sonrası adı en çok çıkan isim olarak potaya giren Atakan oldu.

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