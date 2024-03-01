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Haberler Fotohaber Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 29 Şubat Survivor’dan elenen yarışmacı belli oldu!
Giriş Tarihi: 01.03.2024 07:27 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 07:27

Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 29 Şubat Survivor’dan elenen yarışmacı belli oldu!

Survivor 2024 All Star son bölümde haftanın eleme adayları Aysu, Begüm, Pınar, Gizem, Aleyna arasında kritik eleme düellosu oynandı. Eleme adaylarından en başarılı performans gösteren isimler elenmekten kurtulurken, en başarısız isim yarışmaya veda etti. Detayları öğrenmek isteyenler ise Survivor kim elendi? sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar.

Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 29 Şubat Survivor’dan elenen yarışmacı belli oldu!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde eleme potasındaki Aysu, Begüm, Pınar, Gizem ve Aleyna arasında eleme düellosu oynandı. Kritik oyunda başarısız olan yarışmacı adaya veda etti. Detayları öğrenmek isteyenler Survivor kim elendi? sorusuna yanıt arıyor.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

TV8 ile Survivor kim elendi, kim gitti? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 29 Şubat Survivor’dan elenen yarışmacı belli oldu!

TV8 ekranlarında 29 Şubat günü yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde Aysu, Begüm, Pınar, Gizem, Aleyna arasında eleme düellosu oynandı.

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Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 29 Şubat Survivor’dan elenen yarışmacı belli oldu!

Kritik oyunda en başarılı performansı gösteren yarışmacılar potadan çıkarken bir yarışmacı en başarısız olarak elendi.

Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 29 Şubat Survivor’dan elenen yarışmacı belli oldu!

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı BEGÜM oldu.

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