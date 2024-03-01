Giriş Tarihi: 01.03.2024 07:27
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
07:27
Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 29 Şubat Survivor’dan elenen yarışmacı belli oldu!
Survivor 2024 All Star son bölümde haftanın eleme adayları Aysu, Begüm, Pınar, Gizem, Aleyna arasında kritik eleme düellosu oynandı. Eleme adaylarından en başarılı performans gösteren isimler elenmekten kurtulurken, en başarısız isim yarışmaya veda etti. Detayları öğrenmek isteyenler ise Survivor kim elendi? sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar.