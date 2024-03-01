Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 29 Şubat Survivor’dan elenen yarışmacı belli oldu!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde eleme potasındaki Aysu, Begüm, Pınar, Gizem ve Aleyna arasında eleme düellosu oynandı. Kritik oyunda başarısız olan yarışmacı adaya veda etti. Detayları öğrenmek isteyenler Survivor kim elendi? sorusuna yanıt arıyor.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

TV8 ile Survivor kim elendi, kim gitti? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;