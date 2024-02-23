Giriş Tarihi: 23.02.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
07:57
ELENEN İSİM! Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 22 Şubat Survivor All Star'da yarışmaya veda eden isim belli oldu!
Survivor All Star 2024 yarışmacıları zorlu yarışta eksilmeye devam ediyor. TV8 ekranlarında takip edilen son bölümde eleme düellosu gerçekleşti ve erkek yarışmacılardan bir kişi daha yarışmaya veda etti. Survivor kim elendi, Hakan mı, Mustafa Kemal mi, Bozok mu, Dora mı soruları düellonun ardından yanıtlandı. Peki; 22 Şubat Survivor'da elenen ism kim oldu, hangi yarışmacı, ödül oyununu kim kazandı? İşte, detaylar...