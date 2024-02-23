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Haberler Fotohaber ELENEN İSİM! Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 22 Şubat Survivor All Star'da yarışmaya veda eden isim belli oldu!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 07:57

ELENEN İSİM! Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 22 Şubat Survivor All Star'da yarışmaya veda eden isim belli oldu!

Survivor All Star 2024 yarışmacıları zorlu yarışta eksilmeye devam ediyor. TV8 ekranlarında takip edilen son bölümde eleme düellosu gerçekleşti ve erkek yarışmacılardan bir kişi daha yarışmaya veda etti. Survivor kim elendi, Hakan mı, Mustafa Kemal mi, Bozok mu, Dora mı soruları düellonun ardından yanıtlandı. Peki; 22 Şubat Survivor'da elenen ism kim oldu, hangi yarışmacı, ödül oyununu kim kazandı? İşte, detaylar...

ELENEN İSİM! Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 22 Şubat Survivor All Star’da yarışmaya veda eden isim belli oldu!

Survivor kim elendi sorusunda seçenekler Bozok, Dora, Hakan ve Mustafa Kemal oldu. Haftanın eleme adaylarından bir kişi adaya veda etti ve meşalesini söndürdü. Eleme düellosu kazananı ve elenen isim yarışma takipçilerinin gündeminde. Ronaldinho süprizi ile moral toplayan yarışmacılar final yolunda mücadeleye devam ediyor. Peki; 22 Şubat Survivor adaya kim veda etti, hangi yarışmacı?

ELENEN İSİM! Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 22 Şubat Survivor All Star’da yarışmaya veda eden isim belli oldu!

SURVİVOR'DA RONALDINHO FIRTINASI!

Efsaneler arasında gösterilen Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho Acun Ilıcalı ile takım olarak yarışmacılara karşı hünerlerini sergiledi.

Daha önce ayak voleybolu oynayan ikili bu kez kumda futbol için mücadele etti.

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ELENEN İSİM! Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 22 Şubat Survivor All Star’da yarışmaya veda eden isim belli oldu!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

İşte, o isimler:

  • HAKAN
  • BOZOK
  • MUSTAFA KEMAL
  • DORA
ELENEN İSİM! Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 22 Şubat Survivor All Star’da yarışmaya veda eden isim belli oldu!

SURVİVOR ELEME DÜELLOSU KAZANANI KİM OLDU?

İlk eşleşmede Dora ve Mustafa Kemal karşı karşıya geldi. 5-0 skorla oyunu alan Mustafa Kemal adaylıktan adını sildiren ilk isim oldu.

ELENEN İSİM! Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 22 Şubat Survivor All Star’da yarışmaya veda eden isim belli oldu!

Hakan ve Bozok arasında geçen ikinci düelloda 5-2 skorla rakibini eleyen Bozok da potadan çıktı.

Dora ve Hakan karşılaşması final oldu.

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