ELENEN İSİM! Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 22 Şubat Survivor All Star’da yarışmaya veda eden isim belli oldu!

Survivor kim elendi sorusunda seçenekler Bozok, Dora, Hakan ve Mustafa Kemal oldu. Haftanın eleme adaylarından bir kişi adaya veda etti ve meşalesini söndürdü. Eleme düellosu kazananı ve elenen isim yarışma takipçilerinin gündeminde. Ronaldinho süprizi ile moral toplayan yarışmacılar final yolunda mücadeleye devam ediyor. Peki; 22 Şubat Survivor adaya kim veda etti, hangi yarışmacı?