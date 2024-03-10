Survivor Nagihan’ın akıbeti belli oldu! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor Nagihan elendi mi, neden yok, yarışmaya devam edecek mi?

ACUN ILICALI DUYURDU!

'Demet ve Jess'le Gel Konuşalım' programına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor Nagihan elendi mi sorusuna yanıt verdi. Ilıcalı, "Nagihan'ın durumu şöyle; ben seneye kalmasından yanayım. Nagihan'ın ayrılması lazım aslında. Doktor kalıcı hasar olmayacağını söyledi. Ama bu performansıyla da Survivor falan kazanamaz. Buna rağmen 'Devam edeceğim' derse, o derece gözü döndüyse bir şey diyemiyorum. O hakkını elinden almak istemiyorum" dedi.