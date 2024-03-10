Giriş Tarihi: 10.03.2024 01:32
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
01:32
Survivor Nagihan'ın akıbeti belli oldu! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor Nagihan elendi mi, neden yok, yarışmaya devam edecek mi?
Survivor Nagihan sağlık durumu merak ediliyor. Şampiyonluk adayları arasında gösterilen kırmızı takımdan Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde yarışma esnasında bir sakatlık geçirmiş ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Son bölümlerde yer alamayan yarışmacının tedavisi hastanede sürerken, yarışmacının Survivor'a devam edip edemeyeceği merak ediliyordu. Peki, Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi, yarışmaya devam edecek mi? Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. İşte yanıtı.