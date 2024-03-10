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Haberler Fotohaber Survivor Nagihan'ın akıbeti belli oldu! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor Nagihan elendi mi, neden yok, yarışmaya devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 10.03.2024 01:32 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 01:32

Survivor Nagihan'ın akıbeti belli oldu! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor Nagihan elendi mi, neden yok, yarışmaya devam edecek mi?

Survivor Nagihan sağlık durumu merak ediliyor. Şampiyonluk adayları arasında gösterilen kırmızı takımdan Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde yarışma esnasında bir sakatlık geçirmiş ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Son bölümlerde yer alamayan yarışmacının tedavisi hastanede sürerken, yarışmacının Survivor'a devam edip edemeyeceği merak ediliyordu. Peki, Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi, yarışmaya devam edecek mi? Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. İşte yanıtı.

Survivor Nagihan’ın akıbeti belli oldu! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor Nagihan elendi mi, neden yok, yarışmaya devam edecek mi?

Survivor All Star 2024'ün favorileri arasında gösterilen Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde yarışma esnasında yaşadığı talihsiz kaza ile yürekleri ağıza getirmişti. Dokunulmazlık oyununda yere düşerek acı içinde kıvranan Nagihan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı ve bir süredir hastanede tedavisi devam ediyordu. Nagihan'ın son durumunu merak eden yarışmacının sıkı takipçileri "Survivor Nagihan diskalifiye mi olacak, sağlık durumu nasıl?" merak ediyordu. Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi. Peki, Nagihan Karadere yarışmaya devam edecek mi? İşte yanıtı.

Survivor Nagihan’ın akıbeti belli oldu! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor Nagihan elendi mi, neden yok, yarışmaya devam edecek mi?

SURVİVOR NAGİHAN'A NE OLDU?

Survivor'ın güç isteyen oyunlardan biri olan kütük ittirme oyununda Nagihan Karadere, kütüğü ittirmeye çalışırken, daha öncesinde sakatlık geçirdiği bacağının dönmesiyle yere yığıldı.

Oyun sırasında acı içerisinde yere yığılan Nagihan, "Dizimde esneme oldu" dedi. Acil müdehale eden doktor, ardından ambulansla Nagihan'ı hastaneye kaldırdı.

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Survivor Nagihan’ın akıbeti belli oldu! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor Nagihan elendi mi, neden yok, yarışmaya devam edecek mi?

SURVİVOR NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor All Star 2024'ün iddialı yarışmacılarından biri olarak favoriler arasında gösterilen Nagihan Karadere ağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı ve bir süredir tedavisi hastanede devam ediyordu. Nagihan son durumu, yarışmaya devam edip edemeyeceği merak edilirken Acun Ilıcalı tüm merak edilenler sorulara yanıt verdi.

Survivor Nagihan’ın akıbeti belli oldu! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor Nagihan elendi mi, neden yok, yarışmaya devam edecek mi?

ACUN ILICALI DUYURDU!

'Demet ve Jess'le Gel Konuşalım' programına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor Nagihan elendi mi sorusuna yanıt verdi. Ilıcalı, "Nagihan'ın durumu şöyle; ben seneye kalmasından yanayım. Nagihan'ın ayrılması lazım aslında. Doktor kalıcı hasar olmayacağını söyledi. Ama bu performansıyla da Survivor falan kazanamaz. Buna rağmen 'Devam edeceğim' derse, o derece gözü döndüyse bir şey diyemiyorum. O hakkını elinden almak istemiyorum" dedi.

Survivor Nagihan’ın akıbeti belli oldu! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor Nagihan elendi mi, neden yok, yarışmaya devam edecek mi?
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