Survivor ne zaman başlıyor 2024? Acun Ilıcalı X üzerinden duyurdu! Survivor All Star 2024 yayın tarihi…

Giriş Tarihi: 14.12.2023 16:30 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 16:30

Survivor 2024 ne zaman başlıyor sorusu yanıt arıyor. Bu hafta Survivor 2024 All Star kırmızı ve mavi takımlar canlı yayında belli oldu. Acun Ilıcalı, X üzerinden yaptığı paylaşımda Survivor All Star 2024 hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Masterchef Türkiye All Star'ın sona ermesiyle birlikte Survivor All Star 2024 yayın tarihi de belli oldu. Toplam 25 yarışmacı, büyük ödülü almak için ter dökecekken, yarışmada SMS elemesi kaldırılmış durumda. Yarışma yine TV8 ekranlarında gösterilecek. Peki, Survivor ne zaman başlıyor 2024?