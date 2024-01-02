Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Survivor Nihat Altınkaya neden yok, yarışmaya katılacak mı? Survivor Nihat kadrodan ayrıldı mı, çekildi mi, neden yok?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:10 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 01:10

Survivor Nihat Altınkaya neden yok, yarışmaya katılacak mı? Survivor Nihat kadrodan ayrıldı mı, çekildi mi, neden yok?

TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2024, 1 Ocak Pazartesi günü itibarıyla sezonu açtı. İlk bölüm sonrası Survivor Nihat Altınkaya neden yok, yarışmaya katılacak mı soruları yanıt aramaya başladı. Kırmızı takımda yer alan yarışmacı, oyun alanında görünmedi. Bunun üzerine geçmiş sezonda Survivor şampiyonluğu tadan yarışmacı hakkında araştırmalar hız kazandı. Survivor Nihat kadrodan ayrıldı mı, çıktı mı sorularının yanıtı hem programın takipçileri hem de ünlü ismin hayranları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Survivor Nihat Altınkaya neden yok, yarışmaya katılacak mı? İşte, tüm merak edilenler…

Survivor Nihat Altınkaya neden yok, yarışmaya katılacak mı? Survivor Nihat kadrodan ayrıldı mı?

Survivor Nihat kadrodan ayrıldı mı, neden yok soruları yanıt arıyor. TV8'in uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star 2024 sezonu ile ekran yolculuğuna başladı. Ancak yarışmada yer alacağı açıklanan ilk isim olan Altınkaya, ilk bölümde oyun alanında bulunmadı. Bu noktada ise yeni sezonun favoriler arasında gösterilen yarışmacı hakkında Survivor Nihat Altınkaya nerede, neden yok, Survivor'dan ayrıldı mı soruları gündeme geldi. Ünlü ismin sevenleri araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Survivor Nihat Altınkaya neden yok, yarışmaya katılacak mı? İşte, detaylar…

Survivor Nihat Altınkaya neden yok, yarışmaya katılacak mı? Survivor Nihat kadrodan ayrıldı mı?

SURVİVOR NİHAT ALTINKAYA NEDEN YOK, YARIŞMAYA KATILMAYACAK MI?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star 2024 sezonu ile yayın hayatına başladı.

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği, sunuculuğunu ise Murat Ceylan'ın yaptığı yarışma, 1 Ocak Pazartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Ancak kadroda yer alacağı açıklanan ilk isim olan Nihat Altınkaya, yarışmacılar arasında yer almadı. Bunun üzerine Survivor Nihat Altınkaya neden yok sorusu yanıt aramaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor Nihat Altınkaya neden yok, yarışmaya katılacak mı? Survivor Nihat kadrodan ayrıldı mı?

SURVİVOR NİHAT KADRODAN AYRILDI MI?

Kırmızı takım kadrosunda yer alan Nihat Altınkaya, ilk bölümde yer almadı. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, seremonide Nihat Altınkaya'nın sakat olduğunu bu nedenle daha sonra yarışmaya dahil olacağını söyledi.

Ilıcalı'nın açıklamasına göre, hafif bir sakatlık geçiren Altınkaya, bir süre yarışmada olmayacak.

Survivor Nihat Altınkaya neden yok, yarışmaya katılacak mı? Survivor Nihat kadrodan ayrıldı mı?

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979 tarihinde Karabük'te doğmuştur. Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük'te almıştır. Karabük Demir Çelik Lisesi'nde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü'nde iki sene profesyonel voleybol oynamıştır.

On yedi yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Daha sonra İstanbul'a taşındığında buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almış, Fenerbahçe Boks Kulübü'nde yer almıştır. Yolda yürürken keşfedilmiş ve önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. Altınkaya, Aralık 2010'da İrem Altınkaya ile evlenmiştir ve iki kız çocuğu babasıdır.

Survivor Nihat Altınkaya neden yok, yarışmaya katılacak mı? Survivor Nihat kadrodan ayrıldı mı?

NİHAT ALTINKAYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2023 Al Sancak
2022-2023 Kuruluş Osman
2021-2022 Teşkilat
2019 Elimi Bırakma
2017-2019 Söz
2016 Yüksek Sosyete
2015 Kara Ekmek
Medcezir
2014-2015 Kara Para Aşk
2013-2014 Karadayı
2013 Tozlu Yollar
2010-2011 Unutulmaz
2009-2010 Kahramanlar
2009 Yaprak Dökümü
Dudaktan Kalbe
2007 Kurtlar Vadisi Pusu
Menekşe ile Halil
2006 Binbir Gece

SON DAKİKA