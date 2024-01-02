Survivor Nihat Altınkaya neden yok, yarışmaya katılacak mı? Survivor Nihat kadrodan ayrıldı mı, çekildi mi, neden yok?

Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:10
TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2024, 1 Ocak Pazartesi günü itibarıyla sezonu açtı. İlk bölüm sonrası Survivor Nihat Altınkaya neden yok, yarışmaya katılacak mı soruları yanıt aramaya başladı. Kırmızı takımda yer alan yarışmacı, oyun alanında görünmedi. Bunun üzerine geçmiş sezonda Survivor şampiyonluğu tadan yarışmacı hakkında araştırmalar hız kazandı. Survivor Nihat kadrodan ayrıldı mı, çıktı mı sorularının yanıtı hem programın takipçileri hem de ünlü ismin hayranları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Survivor Nihat Altınkaya neden yok, yarışmaya katılacak mı? İşte, tüm merak edilenler…