Survivor Nihat Altınkaya neden yok, yarışmaya katılacak mı? Survivor Nihat kadrodan ayrıldı mı, çekildi mi, neden yok?

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979 tarihinde Karabük'te doğmuştur. Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük'te almıştır. Karabük Demir Çelik Lisesi'nde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü'nde iki sene profesyonel voleybol oynamıştır.

On yedi yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Daha sonra İstanbul'a taşındığında buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almış, Fenerbahçe Boks Kulübü'nde yer almıştır. Yolda yürürken keşfedilmiş ve önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. Altınkaya, Aralık 2010'da İrem Altınkaya ile evlenmiştir ve iki kız çocuğu babasıdır.