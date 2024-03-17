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Giriş Tarihi: 17.03.2024 01:41 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 01:41

Survivor Ogeday neden yok, ne oldu? Gözler konseyde! Survivor Ogeday Girişken yarışmadan ayrıldı mı, diskalifiye mi oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ediyor. SMS'in olmadığı, performansın ön planda olduğu yeni sezon oldukça çekişmeli geçiyor. Neredeyse her bölümde sakatlıklar, kavgalar, kaoslar ve diskalifiyenin eşiğine gelen olaylar yaşanıyor. Sevilen yarışma, 16 Mart Cumartesi akşamı 60. Bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde Ogeday oyun alanında ve konseyde yer almadı. Mavi takım için düzenlenen acil durum konseyinde yarışmacıların söyledikleri ise Ogeday Girişken Survivor All Star'dan ayrıldı mı sorusunu akıllara geitrdi. Peki, Survivor Ogeday'a ne oldu, neden yok? İşte detaylar.

Survivor Ogeday neden yok, ne oldu? Gözler konseyde! Survivor Ogeday Girişken yarışmadan ayrıldı mı, diskalifiye mi oldu?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması 2024 Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım arasında mücadele kıran kırana geçerken kavgalar, kaoslar, diskalifiyeler ve vedalar da eksik olmuyor. 16 Mart Cumartesi akşamı yayınlanan Survivor 60. Bölümde Ogeday hayranlarını şaşırtan bir olay yaşandı. Mavi takımda mücadele eden yarışmacı, oyun alanında yer almadı ve ada konseyine de katılmadı. 61. bölüm fragmanında ise mavi takım için acil durum konseyi yapıldığı görüldü. Tanıtımda Yasin ve Furkan'ın sözleri sonrası akıllara Ogeday Survivor All Star'dan ayrıldı mı, yarışmayı bıraktı mı sorularını getirdi. Peki, Survivor Ogeday'a ne oldu, neden yok? İşte detaylar...

Survivor Ogeday neden yok, ne oldu? Gözler konseyde! Survivor Ogeday Girişken yarışmadan ayrıldı mı, diskalifiye mi oldu?

OYUNDA YER ALMADI!

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 16 Mart 2024 Cumartesi akşamı 60. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yeni bölümde yarışmacılar, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kırmızı takımda sakatlığı süren Nagihan, Mavi takımda ise Ogeday oyunda mücadele edemedi.

Gecenin sonunda Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

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Survivor Ogeday neden yok, ne oldu? Gözler konseyde! Survivor Ogeday Girişken yarışmadan ayrıldı mı, diskalifiye mi oldu?

SURVİVOR OGEDAY'A NE OLDU, NEDEN YOK?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım ise konseyde bir araya geldi. Ancak Ogeday Girişken, ada konseyinde de yer almadı.

Bu noktada ise izleyiciler, ''Ogeday Girişken Survivor All Star'dan ayrıldı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Survivor Ogeday neden yok, ne oldu? Gözler konseyde! Survivor Ogeday Girişken yarışmadan ayrıldı mı, diskalifiye mi oldu?

ACUN ILICALI'DAN ACİL DURUM KONSEYİ AÇIKLAMASI

Ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, ''Mavi takımda bir diğer sorun da Ogeday. Ogeday ile ilgili mavi takımla acil durum konseyi yapacağız. Sonrasında durum ile ilgili kırmızı takımı da bilgilendireceğiz.'' açıklamasında bulundu.

Survivor Ogeday neden yok, ne oldu? Gözler konseyde! Survivor Ogeday Girişken yarışmadan ayrıldı mı, diskalifiye mi oldu?

OGEDAY GİRİŞKEN SURVİVOR ALL STAR'DAN AYRILDI MI?

Survivor 2024 All Star, 17 Mart Pazar akşamı 61. bölümüyle ekranlara gelecek. Yarışmanın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

61. bölüm fragmanında mavi takım için acil durum konseyi düzenlendiği görüldü. Acil durum konseyinde ilk söz hakkı alan Yasin Obuz açıklamaları ile şaşkına çevirdi. Furkan ise ''Bizi yüzüstü bıraktığı için Ogeday'a kırgınım.'' açıklaması ile merak uyandırdı.

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