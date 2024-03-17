Survivor Ogeday neden yok, ne oldu? Gözler konseyde! Survivor Ogeday Girişken yarışmadan ayrıldı mı, diskalifiye mi oldu?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması 2024 Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım arasında mücadele kıran kırana geçerken kavgalar, kaoslar, diskalifiyeler ve vedalar da eksik olmuyor. 16 Mart Cumartesi akşamı yayınlanan Survivor 60. Bölümde Ogeday hayranlarını şaşırtan bir olay yaşandı. Mavi takımda mücadele eden yarışmacı, oyun alanında yer almadı ve ada konseyine de katılmadı. 61. bölüm fragmanında ise mavi takım için acil durum konseyi yapıldığı görüldü. Tanıtımda Yasin ve Furkan'ın sözleri sonrası akıllara Ogeday Survivor All Star'dan ayrıldı mı, yarışmayı bıraktı mı sorularını getirdi. Peki, Survivor Ogeday'a ne oldu, neden yok? İşte detaylar...