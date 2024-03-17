Giriş Tarihi: 17.03.2024 01:41
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
01:41
Survivor Ogeday neden yok, ne oldu? Gözler konseyde! Survivor Ogeday Girişken yarışmadan ayrıldı mı, diskalifiye mi oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ediyor. SMS'in olmadığı, performansın ön planda olduğu yeni sezon oldukça çekişmeli geçiyor. Neredeyse her bölümde sakatlıklar, kavgalar, kaoslar ve diskalifiyenin eşiğine gelen olaylar yaşanıyor. Sevilen yarışma, 16 Mart Cumartesi akşamı 60. Bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde Ogeday oyun alanında ve konseyde yer almadı. Mavi takım için düzenlenen acil durum konseyinde yarışmacıların söyledikleri ise Ogeday Girişken Survivor All Star'dan ayrıldı mı sorusunu akıllara geitrdi. Peki, Survivor Ogeday'a ne oldu, neden yok? İşte detaylar.