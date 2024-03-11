Survivor Poyraz olayı ile çalkalanıyor! Survivor’da acil durum konseyi... Poyraz’ın cezası ne olacak?

ACUN ILICALI AÇIKLADI: KONUNUN MUHATABI POYRAZ!

TV8 ekranlarında yayımlanan ve diskalifiye, tartışma ve sakatlıklarla gündemden düşmeyen Survivor All Star acil durum konseyi ile toplanıyor. Bu sezon birçok kez gündeme gelen kurar ihlaline bir yenisi daha eklendi.

Olayı gerçekleştirenin Poyraz olduğu belirlendi.