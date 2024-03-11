Survivor Poyraz olayı ile çalkalanıyor! Survivor’da acil durum konseyi... Poyraz’ın cezası ne olacak?

Giriş Tarihi: 11.03.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
10:10
Survivor All Star acil durum konseyi ile bir kez daha gündemde. TV8 ekranlarında yayımlanan yarışmanın 56. bölümünde Acun Ilıcalı tarafından açıklandığı üzere daha önce yaşanmamış bir olay meydana geldi. Muhatabın ise mavi takımda yer alan Yiğit Poyraz. Yarışmanın takipçileri tanıtımın ardından Survivor Poyraz olayı nedir, ne yaptı sorularına yanıt arıyor. Çeşitli iddialar sosyal medyada dolaşmaya başlarken yeni bölüme odaklanıldı. Peki; Poyraz'ın cezası ne olacak, belli oldu mu?