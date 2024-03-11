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Haberler Fotohaber Survivor Poyraz olayı ile çalkalanıyor! Survivor'da acil durum konseyi... Poyraz'ın cezası ne olacak?
Giriş Tarihi: 11.03.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 10:10

Survivor Poyraz olayı ile çalkalanıyor! Survivor'da acil durum konseyi... Poyraz'ın cezası ne olacak?

Survivor All Star acil durum konseyi ile bir kez daha gündemde. TV8 ekranlarında yayımlanan yarışmanın 56. bölümünde Acun Ilıcalı tarafından açıklandığı üzere daha önce yaşanmamış bir olay meydana geldi. Muhatabın ise mavi takımda yer alan Yiğit Poyraz. Yarışmanın takipçileri tanıtımın ardından Survivor Poyraz olayı nedir, ne yaptı sorularına yanıt arıyor. Çeşitli iddialar sosyal medyada dolaşmaya başlarken yeni bölüme odaklanıldı. Peki; Poyraz'ın cezası ne olacak, belli oldu mu?

Survivor Poyraz olayı ile çalkalanıyor! Survivor’da acil durum konseyi... Poyraz’ın cezası ne olacak?

Survivor Poyraz olayı ile çalkalanmaya başladı. Yarışmacıların da oldukça şaşırdığı olaya ilişkin açıklama Acun Ilıcalı'dan gelecek. Takımları acil durum konseyinde toplayan Ilıcalı, Poyraz'a yarışma tarihinde görülmemiş bir cezanın verileceğini aktardı. Peki; Survivor Poyraz ne yaptı, cezası ne olacak? İşte, detaylar...

Survivor Poyraz olayı ile çalkalanıyor! Survivor’da acil durum konseyi... Poyraz’ın cezası ne olacak?

ACUN ILICALI AÇIKLADI: KONUNUN MUHATABI POYRAZ!

TV8 ekranlarında yayımlanan ve diskalifiye, tartışma ve sakatlıklarla gündemden düşmeyen Survivor All Star acil durum konseyi ile toplanıyor. Bu sezon birçok kez gündeme gelen kurar ihlaline bir yenisi daha eklendi.

Olayı gerçekleştirenin Poyraz olduğu belirlendi.

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Survivor Poyraz olayı ile çalkalanıyor! Survivor’da acil durum konseyi... Poyraz’ın cezası ne olacak?

"Yıllarca Survivor çektim fakat aklımı hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı ve konunun muhatabı Poyraz. Akıl tutulması yaşadım" sözleriyle durumu anlatan Acun Ilıcalı'nın olayı paylaşmasıyla birlikte diğer yarışmacılar şoka uğradı.

Survivor Poyraz olayı ile çalkalanıyor! Survivor’da acil durum konseyi... Poyraz’ın cezası ne olacak?

SURVİVOR POYRAZ NE YAPTI?

Konuyla ilgili net açıklama 56. bölüm ile birlikte belli olacak. Sosyal medyada yapılan kural ihlaline yönelik çeşitli iddialar yer alsa da henüz Ilıcalı tarafından hiçbiri doğrulanmadı.

Survivor Poyraz olayı ile çalkalanıyor! Survivor’da acil durum konseyi... Poyraz’ın cezası ne olacak?

POYRAZ'IN CEZASI NE OLACAK?

Acun Ilıcalı verecekleri cezanın niteliğini şöyle açıkladı:

"Sana Survivor tarihinin görmediği, yaşanmamış bir ceza vereceğiz."

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