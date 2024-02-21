Survivor Ronaldinho maçı ne zaman? Survivor All Star’da Ronaldinho’lu kumda futbol maçını kim kazandı, hangi takım?

Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü efsane futbolcu Ronaldinho'nun Survivor All Star'a konuk olacağını duyurdu. Survivor programında Acun Ilıcalı ve Sercan Yıldırım'ın takımları ayak voleybolu maçında karşı karşıya gelecek.Futbol devi 15'er dakika kırmızı ve mavi takımda oynayacak. Ekran başında heyecanı bekleyiş başladı. Kumda futbol maçını kazanan takım büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Acun Ilıcalı-Sercan Yıldırım maçı ne zaman? Survivor Ronaldinho maçı kim kazandı, hangi takım? İşte detaylar…