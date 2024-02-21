Giriş Tarihi: 21.02.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
16:04
Survivor Ronaldinho maçı ne zaman? Survivor All Star'da Ronaldinho'lu kumda futbol maçını kim kazandı, hangi takım?
Dünyanın en büyük futbolcuları arasında olan Ronaldinho Survivor All Star'a konuk oluyor. Dünyaca ünlü futbolcunun Survivor'a katılacağı haberi başta yarışmacılar olmak üzere herkesi şok etti. Acun Ilıcalı vs Sercan Yıldırım'lı kırmızı ve mavi takım arasında oynanacak kumda futbol maçında dünya devi 15'er dakika iki takımda da oynayacak. Yarışmanın sıkı takipçileri "Survivor Ronaldinho maçı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor'da Ronaldinho'lu kumda futbol maçını kim kazandı, hangi takım? İşte yanıtı.