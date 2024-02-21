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Haberler Fotohaber Survivor Ronaldinho maçı ne zaman? Survivor All Star'da Ronaldinho'lu kumda futbol maçını kim kazandı, hangi takım?
Giriş Tarihi: 21.02.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 16:04

Survivor Ronaldinho maçı ne zaman? Survivor All Star'da Ronaldinho'lu kumda futbol maçını kim kazandı, hangi takım?

Dünyanın en büyük futbolcuları arasında olan Ronaldinho Survivor All Star'a konuk oluyor. Dünyaca ünlü futbolcunun Survivor'a katılacağı haberi başta yarışmacılar olmak üzere herkesi şok etti. Acun Ilıcalı vs Sercan Yıldırım'lı kırmızı ve mavi takım arasında oynanacak kumda futbol maçında dünya devi 15'er dakika iki takımda da oynayacak. Yarışmanın sıkı takipçileri "Survivor Ronaldinho maçı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor'da Ronaldinho'lu kumda futbol maçını kim kazandı, hangi takım? İşte yanıtı.

Survivor Ronaldinho maçı ne zaman? Survivor All Star’da Ronaldinho’lu kumda futbol maçını kim kazandı, hangi takım?

Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü efsane futbolcu Ronaldinho'nun Survivor All Star'a konuk olacağını duyurdu. Survivor programında Acun Ilıcalı ve Sercan Yıldırım'ın takımları ayak voleybolu maçında karşı karşıya gelecek.Futbol devi 15'er dakika kırmızı ve mavi takımda oynayacak. Ekran başında heyecanı bekleyiş başladı. Kumda futbol maçını kazanan takım büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Acun Ilıcalı-Sercan Yıldırım maçı ne zaman? Survivor Ronaldinho maçı kim kazandı, hangi takım? İşte detaylar…

Survivor Ronaldinho maçı ne zaman? Survivor All Star’da Ronaldinho’lu kumda futbol maçını kim kazandı, hangi takım?

Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho'nun Survivor All Star'a konuk olacağını yarışmacılarla ve izleyicilerle paylaştı.

Önceki bölümlerde 'dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen bir oyuncunun' Survivor'a geleceğini söyleyen Ilıcalı, futbolcunun ismini dün açıkladı.

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Survivor Ronaldinho maçı ne zaman? Survivor All Star’da Ronaldinho’lu kumda futbol maçını kim kazandı, hangi takım?

Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı, Ronaldinho'yu ayak tenisi oynamak için davet ettiğini vurgulayarak " Ronaldinho'ya Survivor'a gel, ayak tenisi oynayalım dedim. Sağ olsun kırmadı. Yarın Dominik'te bizimle birlikte olacak." dedi.

Survivor Ronaldinho maçı ne zaman? Survivor All Star’da Ronaldinho’lu kumda futbol maçını kim kazandı, hangi takım?

Survivor programında Acun Ilıcalı ve Sercan Yıldırım'ın kurduğu takımlar ayak voleybolu maçında karşı karşıya gelecek.

Survivor Ronaldinho maçı ne zaman? Survivor All Star’da Ronaldinho’lu kumda futbol maçını kim kazandı, hangi takım?

Ronaldinho 15'er dakika hem kırmızı hem de mavi takımda oynayacak. Kaanan takım ise büyük ödülün sahibi olacak.

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