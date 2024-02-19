Survivor Sahra ve Seda Olayı: Sahra’nın eşi İdris’in mesajlarını ifşa etti! Survivor Sahra ve Seda arasında neler yaşandı?

SURVIVOR SAHRA VE SEDA OLAYI

Survivor Sahra, yarışmadan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Sahra, Seda hakkında da açıklamalarda bulundu. Sahra; "Seda'ya gelince adını dahi anmak istemiyorum. Sana iyilikten başka ne yaptım ben. Sen dışarı çıkıyorsun. Hadi İdris'i aradın birçok şey söyledin. Sen annemi babama nasıl ithamlarda bulunuyorsun? İdris'in ailesini nasıl arayabilirsin sen? Seda Aktuğlu beni öyle yerlerden vurdu ki... İdris Dominik'te yanımda."