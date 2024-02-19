Giriş Tarihi: 19.02.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
14:52
Survivor Sahra ve Seda Olayı: Sahra'nın eşi İdris'in mesajlarını ifşa etti! Survivor Sahra ve Seda arasında neler yaşandı?
Survivor Sahra ve Seda Aktuğlu arasında olanlar bir süredir magazin gündemini meşgul ediyor. Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılan Sahra, Instagram hesabından yaptığı canlı yayına Seda hakkında açıklamalarda bulunurken Seda ise Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'nin mesajlarını ifşa etti. Peki, Survivor Sahra ve Seda arasında neler yaşandı? İşte olayın özeti ve Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'nin mesajı…