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Haberler Fotohaber Survivor Sahra ve Seda Olayı: Sahra'nın eşi İdris'in mesajlarını ifşa etti! Survivor Sahra ve Seda arasında neler yaşandı?
Giriş Tarihi: 19.02.2024 14:52 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 14:52

Survivor Sahra ve Seda Olayı: Sahra'nın eşi İdris'in mesajlarını ifşa etti! Survivor Sahra ve Seda arasında neler yaşandı?

Survivor Sahra ve Seda Aktuğlu arasında olanlar bir süredir magazin gündemini meşgul ediyor. Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılan Sahra, Instagram hesabından yaptığı canlı yayına Seda hakkında açıklamalarda bulunurken Seda ise Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'nin mesajlarını ifşa etti. Peki, Survivor Sahra ve Seda arasında neler yaşandı? İşte olayın özeti ve Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'nin mesajı…

Survivor Sahra ve Seda Olayı: Sahra’nın eşi İdris’in mesajlarını ifşa etti! Survivor Sahra ve Seda arasında neler yaşandı?

Survivor Sahra ve Seda arasındaki gerilim gündemi meşgul ediyor. Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılan Sahra Işık yarışmadan ayrılma sebebini açıklarken dost kazığı olduğunu söyledi. Seda Aktuğlu ise Sahra'nın eşi İdris'in mesajlarını ifşa etti. Peki Survivor Sahra ve Seda olayı nedir? Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'nin mesajları neler? İşte Sahra ve Seda olayının özeti...

Survivor Sahra ve Seda Olayı: Sahra’nın eşi İdris’in mesajlarını ifşa etti! Survivor Sahra ve Seda arasında neler yaşandı?

SAHRA, SURVIVOR'DAN NEDEN AYRILDI?
Sahra'nın Survivor'dan yer almayacağını Murat Ceylan duyurmuştu. Sahra ise yarışmadan ayrılma nedenini şu şekilde açıkladı; "Acun ağabeyle ile konuşup ailevi olayları anlatıp yarışmaya bir anda veda ettim. Asla böyle veda etmek istemezdim."

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Survivor Sahra ve Seda Olayı: Sahra’nın eşi İdris’in mesajlarını ifşa etti! Survivor Sahra ve Seda arasında neler yaşandı?

SURVIVOR SAHRA VE SEDA OLAYI
Survivor Sahra, yarışmadan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Sahra, Seda hakkında da açıklamalarda bulundu. Sahra; "Seda'ya gelince adını dahi anmak istemiyorum. Sana iyilikten başka ne yaptım ben. Sen dışarı çıkıyorsun. Hadi İdris'i aradın birçok şey söyledin. Sen annemi babama nasıl ithamlarda bulunuyorsun? İdris'in ailesini nasıl arayabilirsin sen? Seda Aktuğlu beni öyle yerlerden vurdu ki... İdris Dominik'te yanımda."

Survivor Sahra ve Seda Olayı: Sahra’nın eşi İdris’in mesajlarını ifşa etti! Survivor Sahra ve Seda arasında neler yaşandı?

SEDA, SAHRA'NIN EŞİ İDRİS AYBİRDİ'NİN MESAJLARINI PAYLAŞTI!
Sert ifadeler kullanan Sahra'nın açıklamaları sonrası Seda Aktuğlu, İdris Aybirdi ile olan mesajları paylaştı. Seda Aktuğlu, "Bu konuyu kapatıyorum" dedi ve Acun Ilıcalı'nın ekibi tarafından arandığını da söyledi.

Survivor Sahra ve Seda Olayı: Sahra’nın eşi İdris’in mesajlarını ifşa etti! Survivor Sahra ve Seda arasında neler yaşandı?
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