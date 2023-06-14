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Haberler Fotohaber SURVIVOR ŞAMPİYONU 2023 SON DAKİKA BELLİ OLDU! SMS sonuçları ile Survivor'ı kim kazandı, Nefise mi Özgür mü? Şampiyon açıklandı!
Giriş Tarihi: 14.06.2023 08:01 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 08:01

SURVIVOR ŞAMPİYONU 2023 SON DAKİKA BELLİ OLDU! SMS sonuçları ile Survivor'ı kim kazandı, Nefise mi Özgür mü? Şampiyon açıklandı!

Survivor finali 2023 gerçekleşti ve Survivor kim oldu sorusu belli oldu! SMS oylaması ile yarı finale geçtiğimiz akşam Nefise ile Özgür kalırken, TV8 ekranlarında dün akşam soluksuz bir heyecan şöleni yaşandı. Elenen yarışmacıların da ayrıca katılım sağladığı finalde Survivor şampiyonu 2023, Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Yarı finalde Yusuf ve Ertuğ elenirken, büyük final İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde yapıldı. Bu noktada canlı yayını kaçıran vatandaşlar, Survivor'ı kim kazandı sorusunu yöneltmekte. Survivor şampiyonu duygulu konuşmalar yaparken, ödülü de gündemdeki yerini almış durumda. Peki, Survivor kim kazandı? İşte detaylar

SURVIVOR ŞAMPİYONU 2023 SON DAKİKA BELLİ OLDU! SMS sonuçları ile Survivor’ı kim kazandı, Nefise mi Özgür mü? Şampiyon açıklandı!

Survivor şampiyonu kim oldu, kim kazandı gibi sorular yanıt arıyor. Yarı finalde Ertuğ ve Yusuf elenirken, Survivor finaline adını Nefise ve Özgür yazdırmıştı. SMS oylaması ile İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde Survivor şampiyonu 2023 açıklandı. Acun Ilıcalı kimin kazandığını açıklarken, duygusal anlar yaşandı. Zorlu süreçte finale kalan iki yarışmacı da büyük tebriki hak etti. Peki, Survivor'ı kim kazandı? İşte detaylar

SURVIVOR ŞAMPİYONU 2023 SON DAKİKA BELLİ OLDU! SMS sonuçları ile Survivor’ı kim kazandı, Nefise mi Özgür mü? Şampiyon açıklandı!

SURVİVOR FİNALE KİM KALDI?

Geçtiğimiz akşam yarı finali gerçekleşen Survivor 2023 finali ile ekranlara geliyor. Yarı finalde yer alan Ertuğ, Yusuf, Nefise ve Özgür SMS oylaması ardından finalin iki ismi belli oldu.

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SURVIVOR ŞAMPİYONU 2023 SON DAKİKA BELLİ OLDU! SMS sonuçları ile Survivor’ı kim kazandı, Nefise mi Özgür mü? Şampiyon açıklandı!

İlk etapta şampiyonluk hayallerine veda eden isim Ertuğ oldu. Geriye kalan üçlü için nefesler tutuldu ve SMS sıralamasında finalin isimleri belli oldu:

SURVIVOR ŞAMPİYONU 2023 SON DAKİKA BELLİ OLDU! SMS sonuçları ile Survivor’ı kim kazandı, Nefise mi Özgür mü? Şampiyon açıklandı!

1. FİNALİST: ÖZGÜR

SURVIVOR ŞAMPİYONU 2023 SON DAKİKA BELLİ OLDU! SMS sonuçları ile Survivor’ı kim kazandı, Nefise mi Özgür mü? Şampiyon açıklandı!

2. FİNALİST: NEFİSE

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