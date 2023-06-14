Giriş Tarihi: 14.06.2023 08:01 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 08:01

SURVIVOR ŞAMPİYONU 2023 SON DAKİKA BELLİ OLDU! SMS sonuçları ile Survivor'ı kim kazandı, Nefise mi Özgür mü? Şampiyon açıklandı!

Survivor finali 2023 gerçekleşti ve Survivor kim oldu sorusu belli oldu! SMS oylaması ile yarı finale geçtiğimiz akşam Nefise ile Özgür kalırken, TV8 ekranlarında dün akşam soluksuz bir heyecan şöleni yaşandı. Elenen yarışmacıların da ayrıca katılım sağladığı finalde Survivor şampiyonu 2023, Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Yarı finalde Yusuf ve Ertuğ elenirken, büyük final İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde yapıldı. Bu noktada canlı yayını kaçıran vatandaşlar, Survivor'ı kim kazandı sorusunu yöneltmekte. Survivor şampiyonu duygulu konuşmalar yaparken, ödülü de gündemdeki yerini almış durumda. Peki, Survivor kim kazandı? İşte detaylar