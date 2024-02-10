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Haberler Fotohaber Survivor Sema kimdir, kaç yaşında, nereli? 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Sema Aydemir geliyor!
Giriş Tarihi: 10.02.2024 22:20 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 22:38

Survivor Sema kimdir, kaç yaşında, nereli? 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Sema Aydemir geliyor!

TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor All Star 2024 sezonu kıran kırana mücadelelere sahne oluyor. Nihat ve Turabi'nin elenmesinin ardından kırmızı takıma yeni yarışmacılar dahil oluyor. Son bölümle birlikte duyurulan isimler arasında eski milli atlet Sema Aydemir de var. Seda Ocak'ın ikizi olan Aydemir, daha önce 3 kez yarışmada yer almıştı. Peki, Survivor Sema kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, tüm merak edilenler...

Survivor Sema kimdir, kaç yaşında, nereli? 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Sema Aydemir geliyor!

Survivor Sema kimdir son bölümle birlikte en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Survivor All Star 2024 sezonuna 3 yeni isim dahil oluyor. Acun Ilıcalı tarafından duyurulan yeni isimler arasında Seda Ocak'ın ikizi de yer alıyor. Kırmızı takımda yer alacak yarışmacının hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Aydemir 2017, 2018, ve 2022 sezonlarında da yer almıştı. Peki, Survivor Sema Aydemir kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte, detaylar...

Survivor Sema kimdir, kaç yaşında, nereli? 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Sema Aydemir geliyor!

SURVİVOR ALL STAR YENİ YARIŞMACILARI BELLİ OLDU!

Survivor 30. bölümde yarışmaya dahil olan üç yarışmacı belli oldu. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni isimler şöyle:

  • Avatar Atakan
  • Hilmi Cem İntepe
  • Sema Aydemir
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Survivor Sema kimdir, kaç yaşında, nereli? 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Sema Aydemir geliyor!

KIRMIZI TAKIMA DAHİL OLDU!

Kırmızı takıma yedeklerden dahil olacak olan kadın yarışmacı Sema Aydemir oldu.

2017, 2018, ve 2022 sezonlarında da yarışan Sema Aydemir, bu sezon Acun Ilıcalı tarafından Survivor All Star'a alındı.

Survivor Sema kimdir, kaç yaşında, nereli? 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Sema Aydemir geliyor!

SURVİVOR SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir, 4 kız kardeşe sahiptir; bir ablası, bir küçük kardeşi, bir ikizi vardır, ikizi Seda Ocak ile birlikte Survivor 2022: All Star yarışmasına katılmıştır.

Aydemir, 2017 yılında millî çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile boşanmışlardır. Bu evlilikten Ali Aydemir Apak adında bir oğlu vardır.

2012 Yaz Olimpiyatları 4x400 m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir,Aydemir'in (Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte) koştuğu 4x400 metre yarışının ikinci eleme serisinde 3.34.71lik dereceyle son sırada kalarak finali göremedi.

2012 Helsinki Avrupa Şampiyonası'na katılmıştır ve 400 m engelli ve 4x400 m bayrak yarışında takım arkadaşları (Meliz Redif,Özge Gürler ve Pınar Saka) ile yarışmıştır.

Survivor Sema kimdir, kaç yaşında, nereli? 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Sema Aydemir geliyor!

400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn'lik derecesiyle elde etmiştir.

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanmıştır.

21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor ve 2018 Survivor'da ünlüler kadrosunda yer almıştır. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.

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