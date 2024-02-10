Survivor Sema kimdir, kaç yaşında, nereli? 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Sema Aydemir geliyor!

SURVİVOR SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir, 4 kız kardeşe sahiptir; bir ablası, bir küçük kardeşi, bir ikizi vardır, ikizi Seda Ocak ile birlikte Survivor 2022: All Star yarışmasına katılmıştır.

Aydemir, 2017 yılında millî çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile boşanmışlardır. Bu evlilikten Ali Aydemir Apak adında bir oğlu vardır.

2012 Yaz Olimpiyatları 4x400 m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir,Aydemir'in (Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte) koştuğu 4x400 metre yarışının ikinci eleme serisinde 3.34.71lik dereceyle son sırada kalarak finali göremedi.

2012 Helsinki Avrupa Şampiyonası'na katılmıştır ve 400 m engelli ve 4x400 m bayrak yarışında takım arkadaşları (Meliz Redif,Özge Gürler ve Pınar Saka) ile yarışmıştır.