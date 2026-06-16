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Giriş Tarihi: 16.06.2026 21:05

SURVİVOR SON FİNALİST BELLİ OLUYOR! 16 Haziran Survivor 3. finalist kim oldu, hangi isim?

Survivor 2026'da İstanbul'da gerçekleşecek büyük final öncesi son finalist heyecanı yaşanıyor. Mert Nobre ve Sercan Yıldırım'ın ardından üçüncü ve son finalist bu akşam oynanan mücadeleyle belli oluyor. Final öncesi son oyunda yaşanan gelişmeler ve sonuç, yarışmanın gidişatını doğrudan etkiliyor. Son finalistin kim olduğu ise izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.

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SURVİVOR SON FİNALİST BELLİ OLUYOR! 16 Haziran Survivor 3. finalist kim oldu, hangi isim?

Survivor 2026'da İstanbul finaline giden süreçte son finalist belli oluyor. Mert Nobre ve Sercan Yıldırım'ın ardından üçüncü finalist, adada yapılan son parkur mücadelesiyle netleşecek. Yarışmanın bu etabında kalan yarışmacılar final bileti için mücadele ederken, sonuçlar bölümün sonunda açıklanacak.

SURVİVOR SON FİNALİST BELLİ OLUYOR! 16 Haziran Survivor 3. finalist kim oldu, hangi isim?

SURVIVOR SON FİNALİST KİM OLDU?

Nefise, Nagihan ve Ramazan arasında mücadelenin kazananı son finalist olarak İstanbul'a gidecek. Kazanan henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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SURVİVOR SON FİNALİST BELLİ OLUYOR! 16 Haziran Survivor 3. finalist kim oldu, hangi isim?

SURVİVOR İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

Son yarışla birlikte Nefise ve Sercan mücadelesinde galip olan Sercan Yıldırım 2.finalist oldu.

SURVİVOR SON FİNALİST BELLİ OLUYOR! 16 Haziran Survivor 3. finalist kim oldu, hangi isim?

SURVİVOR İLK FİNALİST KİM OLDU?

Survivor'da ilk finalist Mert Nobre oldu.

SURVİVOR SON FİNALİST BELLİ OLUYOR! 16 Haziran Survivor 3. finalist kim oldu, hangi isim?
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SURVİVOR SON FİNALİST BELLİ OLUYOR! 16 Haziran Survivor 3. finalist kim oldu, hangi isim?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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