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SURVİVOR SON FİNALİST BELLİ OLUYOR! 16 Haziran Survivor 3. finalist kim oldu, hangi isim?
Giriş Tarihi: 16.06.2026 21:05
SURVİVOR SON FİNALİST BELLİ OLUYOR! 16 Haziran Survivor 3. finalist kim oldu, hangi isim?
Survivor 2026'da İstanbul'da gerçekleşecek büyük final öncesi son finalist heyecanı yaşanıyor. Mert Nobre ve Sercan Yıldırım'ın ardından üçüncü ve son finalist bu akşam oynanan mücadeleyle belli oluyor. Final öncesi son oyunda yaşanan gelişmeler ve sonuç, yarışmanın gidişatını doğrudan etkiliyor. Son finalistin kim olduğu ise izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.