SURVİVOR SON FİNALİST BELLİ OLUYOR! 16 Haziran Survivor 3. finalist kim oldu, hangi isim?

Survivor 2026'da İstanbul finaline giden süreçte son finalist belli oluyor. Mert Nobre ve Sercan Yıldırım'ın ardından üçüncü finalist, adada yapılan son parkur mücadelesiyle netleşecek. Yarışmanın bu etabında kalan yarışmacılar final bileti için mücadele ederken, sonuçlar bölümün sonunda açıklanacak.