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Haberler Fotohaber SURVİVOR TURABİ elendi mi, neden elendi, kendi isteğiyle mi ayrıldı? Acun Ilıcalı açıkladı! İşte, Turabi hayranlarını üzen o haber
Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 09:19

SURVİVOR TURABİ elendi mi, neden elendi, kendi isteğiyle mi ayrıldı? Acun Ilıcalı açıkladı! İşte, Turabi hayranlarını üzen o haber

Survivor All Star 2024 gündemde! Acun Ilıcalı'nın gerçekleşen son konseyde yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Nagihan'ın olaylı kavgası Acun Ilıcalı nezdinde bardağı taşıran son damla olurken, yapılan konseyde yer almayan Mustafa Kemal ve Turabi hakkında neden olmadıkları sorusu akıllara geldi. Peki, Survivor Turabi neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu? İşte, Acun Ilıcalı'nın açıklaması!

SURVİVOR TURABİ elendi mi, neden elendi, kendi isteğiyle mi ayrıldı? Acun Ilıcalı açıkladı! İşte, Turabi hayranlarını üzen o haber

Survivor All Star 2024 kırmızı ve mavi takım olarak iki ayrı tarafta mücadeleye devam ediyor. Kırmızı takımın üst üste oyun kaybetmesi, dengeleri değiştirirken Ilıcalı'nın hamlesi ile takımlar arası transferler olmuştu. Son yaşanan olayların ardından bir de Turabi'nin olmayışı izleyenlerin dikkatini çekti. Peki, Survivor Turabi neden yok, elendi mi? İşte, Acun Ilıcalı açıkladı!

SURVİVOR TURABİ elendi mi, neden elendi, kendi isteğiyle mi ayrıldı? Acun Ilıcalı açıkladı! İşte, Turabi hayranlarını üzen o haber

SURVİVOR TURABİ NEDEN YOK?

Survivor 2024 All Star'da Kırmızı takımda mücadele eden Turabi Çamkıran son dokunulmazlık oyununda yer almamıştı.Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre Turabi'nin sakatlığının tekrar nüksettiğinin altı çizilmişti.

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SURVİVOR TURABİ elendi mi, neden elendi, kendi isteğiyle mi ayrıldı? Acun Ilıcalı açıkladı! İşte, Turabi hayranlarını üzen o haber

SURVİVOR TURABİ ELENDİ Mİ, DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Yarışmacının iç yan bağlarında yırtık oluştuğu tespit edilirken en az 2 hafta yarışmacının dinlenmesi gerektiği açıklaması üzerine yarışmacı son olarak ekrana gelen dokunulmazlık oyununda yer almadı.

Turabi'nin Survivor akıbeti belli oldu. Bir süredir yarışmada yer almayan ve izleyenler tarafından merak konusu olan Turabi ile ilgili üzücü haberi Acun Ilıcalı duyurdu.

SURVİVOR TURABİ elendi mi, neden elendi, kendi isteğiyle mi ayrıldı? Acun Ilıcalı açıkladı! İşte, Turabi hayranlarını üzen o haber

SURVİVOR ALL STAR'DA ÇİFTE VEDA!

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 7 Şubat 2024 Çarşamba akşamı 28. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yeni bölümde acil durum konseyi yapıldı. Acun Ilıcalı, konseyde yarışmaya veda eden isimleri ve yeni katılacak yarışmacıları açıkladı.

Ilıcalı'nın açıklamasına göre Turabi ve Nihat, sağlık sorunları nedeniyle Survivor'a veda etti. Bu gelişme sonrası hayranları, Turabi'nin yarışmaya devam etmesi için Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu.

SURVİVOR TURABİ elendi mi, neden elendi, kendi isteğiyle mi ayrıldı? Acun Ilıcalı açıkladı! İşte, Turabi hayranlarını üzen o haber

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Turabi Çankıran, 3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi.

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