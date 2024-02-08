SURVİVOR TURABİ elendi mi, neden elendi, kendi isteğiyle mi ayrıldı? Acun Ilıcalı açıkladı! İşte, Turabi hayranlarını üzen o haber

Survivor All Star 2024 kırmızı ve mavi takım olarak iki ayrı tarafta mücadeleye devam ediyor. Kırmızı takımın üst üste oyun kaybetmesi, dengeleri değiştirirken Ilıcalı'nın hamlesi ile takımlar arası transferler olmuştu. Son yaşanan olayların ardından bir de Turabi'nin olmayışı izleyenlerin dikkatini çekti. Peki, Survivor Turabi neden yok, elendi mi? İşte, Acun Ilıcalı açıkladı!