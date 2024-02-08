Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
09:19
SURVİVOR TURABİ elendi mi, neden elendi, kendi isteğiyle mi ayrıldı? Acun Ilıcalı açıkladı! İşte, Turabi hayranlarını üzen o haber
Survivor All Star 2024 gündemde! Acun Ilıcalı'nın gerçekleşen son konseyde yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Nagihan'ın olaylı kavgası Acun Ilıcalı nezdinde bardağı taşıran son damla olurken, yapılan konseyde yer almayan Mustafa Kemal ve Turabi hakkında neden olmadıkları sorusu akıllara geldi. Peki, Survivor Turabi neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu? İşte, Acun Ilıcalı'nın açıklaması!