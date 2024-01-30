SURVİVOR TURABİ NEDEN YOK, diskalifiye mi oldu, elendi mi? Survivor Turabi Çamkıran hakkında sevenlerini üzen o haber...

Giriş Tarihi: 30.01.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
15:58
Survivor All Star 2024 kadrosu ile hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım kıyasıya mücadele ederken, kırmızı takımın üst üste aldığı yenilgiler yarışmada dengeleri değiştiriyor. Zaman zaman tartışmaların yaşandığı programda, Turabi olayların başrolüyken yayınlanan son bölümde yer almaması, izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Peki, Survivor Turabi neden yok, diskalifiye mi oldu, elendi mi? İşte, Survivor Turabi hakkında o gerçek…