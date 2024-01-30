SURVİVOR TURABİ NEDEN YOK, diskalifiye mi oldu, elendi mi? Survivor Turabi Çamkıran hakkında sevenlerini üzen o haber...

Survivor All Star Murat Ceylan'ın sunumu ve Acun Ilıcalı moderatörlüğünde devam ediyor. Kırmızı ve mavi olarak ayrılan takımların mücadelesi nefes kesiyor. Kırmızı takımda yer alan Turabi'nin son bölümlerde olmayışı izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor Turabi neden yok, elendi mi yoksa diskalifiye mi oldu?