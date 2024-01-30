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Giriş Tarihi: 30.01.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 15:58

SURVİVOR TURABİ NEDEN YOK, diskalifiye mi oldu, elendi mi? Survivor Turabi Çamkıran hakkında sevenlerini üzen o haber...

Survivor All Star 2024 kadrosu ile hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım kıyasıya mücadele ederken, kırmızı takımın üst üste aldığı yenilgiler yarışmada dengeleri değiştiriyor. Zaman zaman tartışmaların yaşandığı programda, Turabi olayların başrolüyken yayınlanan son bölümde yer almaması, izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Peki, Survivor Turabi neden yok, diskalifiye mi oldu, elendi mi? İşte, Survivor Turabi hakkında o gerçek…

SURVİVOR TURABİ NEDEN YOK, diskalifiye mi oldu, elendi mi? Survivor Turabi Çamkıran hakkında sevenlerini üzen o haber...

Survivor All Star Murat Ceylan'ın sunumu ve Acun Ilıcalı moderatörlüğünde devam ediyor. Kırmızı ve mavi olarak ayrılan takımların mücadelesi nefes kesiyor. Kırmızı takımda yer alan Turabi'nin son bölümlerde olmayışı izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor Turabi neden yok, elendi mi yoksa diskalifiye mi oldu?

SURVİVOR TURABİ NEDEN YOK, diskalifiye mi oldu, elendi mi? Survivor Turabi Çamkıran hakkında sevenlerini üzen o haber...

SURVİVOR TURABİ ELENDİ Mİ?

Turabi henüz Survivor yarışmasından elenmedi. Survivor All Star 2024 kadrosunda kırmızı takımda yarışmaya devam ediyor.

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SURVİVOR TURABİ NEDEN YOK, diskalifiye mi oldu, elendi mi? Survivor Turabi Çamkıran hakkında sevenlerini üzen o haber...

SURVİVOR TURABİ NEDEN YOK?

Survivor Turabi'nin olmama sebebi belli oldu. Yarışma esnasında Turabi'nin iç yan bağlarında yırtık oluştuğu tespit edildi.

Doktorların en az 2 hafta dinlenmesi gerekiyor açıklaması üzerine, yarışmacı son bölümlerde yer almadı.

SURVİVOR TURABİ NEDEN YOK, diskalifiye mi oldu, elendi mi? Survivor Turabi Çamkıran hakkında sevenlerini üzen o haber...

Turabi'nin sakatlığının ne denli olduğu ve iyileşip iyileşmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yok. İlerleyen bölümlerde Acun Ilıcalı tarafından konunun netliğe kavuşması bekleniyor.

SURVİVOR TURABİ NEDEN YOK, diskalifiye mi oldu, elendi mi? Survivor Turabi Çamkıran hakkında sevenlerini üzen o haber...
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