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Giriş Tarihi: 20.02.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 14:08

Survivor Turabi'den korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı: Survivor Turabi Çamkıran sağlık durumu nasıl?

Daha önce kazandığı iki şampiyonlukla Survivor'da büyük iz bırakan Turabi Çamkıran, All Star 2024 kadrosunda da yer almış ancak sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. Yaşadığı sakatlık sonrası adadan ayrılan Turbo Turabi'den kötü haber geldi. Fenomen yarışmacı, son paylaşımında apar topar yoğun bakıma alındığını söyleyerek sevenlerini korkuttu. Yarışmacının sedye üzerindeki fotoğrafı ise sosyal medyada gündem oldu. Peki; Survivor Turabi sağlık durumu nasıl? İşte Turabi Çamkıran'ın son sağlık durumu...

Survivor Turabi’den korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı: Survivor Turabi Çamkıran sağlık durumu nasıl?

Survivor All Star'ın en iddiaları yarışmacılarından biri olan Turabi Çamkıran, sağlık sorunları sebebiyle yarışmaya veda etmişti. Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde yaptığı açıklamada Turabi'nin sakatlığı nedeniyle devam edemeyeceğini ve yarışmadan ayrılığını duyurmuştu. Turbo Turabi'nin son paylaşımı ise takipçilerini korkuttu. Fenomen yarışmacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada apar topar yoğun bakıma alındığını duyurdu. Peki, Survivor Turabi sağlık durumu nasıl? İşte Turabi'nin son durumu...

Survivor Turabi’den korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı: Survivor Turabi Çamkıran sağlık durumu nasıl?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star 2024 sezonu tüm hızıyla devam ediyor.

SMS'siz formatla izleyici karşısına çıkan yeni sezonda sular durulmuyor. Oldukça çekişmeli geçen yarışmada sakatlıklar, tartışmalar, kavgalar, diskalifiyeler ve vedalar ardı ardına yaşanıyor

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Survivor Turabi’den korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı: Survivor Turabi Çamkıran sağlık durumu nasıl?

Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde iddialı bir başlangıç yapan Survivor All Star 2024'te Turabi Çamkıran rüzgarları esiyordu.

Ancak üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yarışmakta zorlanan fenomen yarışmacı, yarışmaya veda etmek durumunda kalmıştı.

Survivor Turabi’den korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı: Survivor Turabi Çamkıran sağlık durumu nasıl?

ACUN ILICALI AÇIKLAMIŞTI!

Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde Turabi'nin sağlık sorunları nedeniyle devam edemeyeceğini ve çekilme kararı aldığını açıklamıştı.

Ilıcalı, konu ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:

"Turabi, kısa sürede Survivor'da büyük bir iz bıraktı. Ancak oyuna başlarken sakatlığı vardı. Beş gün boyunca doktoruyla görüştü ve sonunda aldığımız haber maalesef iyi değil. Turabi, Survivor All Star'a devam edemeyeceğini belirtti."

Geçtiğimiz günlerde ise Turabi'nin, Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıçcı'nın sözleriyle gündeme geldiği biliniyor. Kılıçcı, Turabi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kazanamadığını hissettiğinde hep böyle yapıyor. 2018'de sakatlandığı zaman bir hafta sonra yarışabilirdi ama yarışmadı.

Survivor devam ederken Amerika'daki yarışmaya hazırlanıyordu. Sakat olsaydı nasıl hazırlanabilirdi? Sonrasında hemen yarışmaya gitti ve şampiyon oldu zaten"

Survivor Turabi’den korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı: Survivor Turabi Çamkıran sağlık durumu nasıl?

Survivor yarışmasının sevilen ismi Turabi Çamkıran, son paylaşımıyla hayranlarını korkuttu. Hastaneye giden Turabi, yoğun bakıma alındığını söyledi.

Sağlık durumu merak konusu olan 36 yaşındaki sporcu, Instagram hesabından sedye üzerinden tetkik yapılırken çekilen bir fotoğrafını yayınladı.

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