Survivor Turabi’den korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı: Survivor Turabi Çamkıran sağlık durumu nasıl?

ACUN ILICALI AÇIKLAMIŞTI!

Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde Turabi'nin sağlık sorunları nedeniyle devam edemeyeceğini ve çekilme kararı aldığını açıklamıştı.

Ilıcalı, konu ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:

"Turabi, kısa sürede Survivor'da büyük bir iz bıraktı. Ancak oyuna başlarken sakatlığı vardı. Beş gün boyunca doktoruyla görüştü ve sonunda aldığımız haber maalesef iyi değil. Turabi, Survivor All Star'a devam edemeyeceğini belirtti."

Geçtiğimiz günlerde ise Turabi'nin, Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıçcı'nın sözleriyle gündeme geldiği biliniyor. Kılıçcı, Turabi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kazanamadığını hissettiğinde hep böyle yapıyor. 2018'de sakatlandığı zaman bir hafta sonra yarışabilirdi ama yarışmadı.

Survivor devam ederken Amerika'daki yarışmaya hazırlanıyordu. Sakat olsaydı nasıl hazırlanabilirdi? Sonrasında hemen yarışmaya gitti ve şampiyon oldu zaten"