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Giriş Tarihi: 17.02.2024 23:04 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 23:04

Survivor'da şok iddia! Batuhan Karacakaya Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı'yı sert sözlerle eleştirmişti!

Survivor All Star 2024 yarışmacıları ve yarışmada meydana gelen olaylar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Turabi'nin veda etmesinin ardından, yeni bir veda haberi daha geldi. Mavi takımda yer alan Sahra düello öncesinde yarışmadan çekilme kararı aldığını bildirdi. Bu durumda yerine yeni yarışmacı gelecek mi merak konusu olurken, sosyal medyada yer alan iddialara göre Batuhan Karacakaya Survivor'a yeninden katılacak denildi. Peki, Batuhan Karacakaya Survivor'a katılacak mı?

Survivor’da şok iddia! Batuhan Karacakaya Survivor’a mı katılıyor? Acun Ilıcalı’yı sert sözlerle eleştirmişti!

Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleri ve kıran kırana geçen mücadeleler ile ekrana gelemeye devam ediyor. Avatar Atakan, Hilmi Cem ve Sema'nın ardından Survivor'a katılacağı iddia edilen Batuhan Karacakaya gündemde! Geçtiğimiz senelerde yarışmaya katılan Karacakaya, yarışma sonrasında sert sözleri ile gündeme gelmişti. Peki, Batuhan Karacakaya Survivor'a yeninden mı katılıyor? İşte, sosyal medyada iddia edilen o haberin ayrıntıları…

Survivor’da şok iddia! Batuhan Karacakaya Survivor’a mı katılıyor? Acun Ilıcalı’yı sert sözlerle eleştirmişti!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star son dönemin en çok konuşulanları arasında yer alıyor.

Her bölümüyle gündeme gelen Survivor'da geçtiğimiz günlerde Turabi ve Nihat'ın yarışmadan ayrılması uzun süre konuşulmuştu. Sakatlıkları nedeniyle Survivor'a devam edemeyen bu ikilinin yerine Avatar Atakan, Hilmi Cem ve Sema yarışmaya dahil olmuştu.

Bu 3 isim izleyiciler tarafından büyük bir beğeni toplarken ortaya atılan bir iddia sosyal medyada gündeme oturdu.

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Survivor’da şok iddia! Batuhan Karacakaya Survivor’a mı katılıyor? Acun Ilıcalı’yı sert sözlerle eleştirmişti!

SURVİVOR'DA BOMBA İDDİA!

İddiaya göre eski yarışmacılardan Batuhan Karacakaya önümüzdeki günlerde Survivor All Star'a dahil olacak.

Survivor 2021 ve Survivor 2022 All Star'da yarışan Batuhan Karacakaya performansıyla dikkat çekmişti.

Survivor’da şok iddia! Batuhan Karacakaya Survivor’a mı katılıyor? Acun Ilıcalı’yı sert sözlerle eleştirmişti!

BATUHAN SURVİVOR NE ZAMAN KATILDI?

2021 yılında katıldığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında 7. oldu.

2022 yılında Survivor All Star yarışmasına yeniden katıldı ve yarışmayı 3. olarak tamamladı.

Survivor’da şok iddia! Batuhan Karacakaya Survivor’a mı katılıyor? Acun Ilıcalı’yı sert sözlerle eleştirmişti!
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