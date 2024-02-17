Giriş Tarihi: 17.02.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
23:04
Survivor'da şok iddia! Batuhan Karacakaya Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı'yı sert sözlerle eleştirmişti!
Survivor All Star 2024 yarışmacıları ve yarışmada meydana gelen olaylar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Turabi'nin veda etmesinin ardından, yeni bir veda haberi daha geldi. Mavi takımda yer alan Sahra düello öncesinde yarışmadan çekilme kararı aldığını bildirdi. Bu durumda yerine yeni yarışmacı gelecek mi merak konusu olurken, sosyal medyada yer alan iddialara göre Batuhan Karacakaya Survivor'a yeninden katılacak denildi. Peki, Batuhan Karacakaya Survivor'a katılacak mı?