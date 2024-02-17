Survivor’da şok iddia! Batuhan Karacakaya Survivor’a mı katılıyor? Acun Ilıcalı’yı sert sözlerle eleştirmişti!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star son dönemin en çok konuşulanları arasında yer alıyor.

Her bölümüyle gündeme gelen Survivor'da geçtiğimiz günlerde Turabi ve Nihat'ın yarışmadan ayrılması uzun süre konuşulmuştu. Sakatlıkları nedeniyle Survivor'a devam edemeyen bu ikilinin yerine Avatar Atakan, Hilmi Cem ve Sema yarışmaya dahil olmuştu.

Bu 3 isim izleyiciler tarafından büyük bir beğeni toplarken ortaya atılan bir iddia sosyal medyada gündeme oturdu.