Giriş Tarihi: 03.01.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
20:20
Survivor’da düellolar dönemi başlıyor! Survivor düellolar nasıl oynanacak, düelloyu kazanan adaylıktan kurtulacak mı? Acun Ilıcalı açıkladı
Her akşam saat 20.00'da TV8 erkanlarında yayınlanan program Survivor'da bu sene bambaşka bir format izleyicileri bekliyor. Halk oylamasız yalnızca performansların belirleyici olacağı bu sezonda kıran kırana bir mücadele yarışmacıları bekliyor. Mavi ve kırmızı takımın eleme adayları belli oldu. Adayların düellolarla yarışacak. Peki Survivor All Star 2024 düellolar nasıl oynanacak, düelloyu kazanan adaylıktan kurtulacak mı?