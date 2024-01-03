Survivor’da düellolar dönemi başlıyor! Survivor düellolar nasıl oynanacak, düelloyu kazanan adaylıktan kurtulacak mı? Acun Ilıcalı açıkladı

KADER BELİRLEYEN DÜELLO

Acun Ilıcalı ilk bölümün konseyinde birçok kuraldan bahsetti bu kurallardan bir tanesine kaderi belirleyecek olan düello sistemi oldu. Survivor'da çıkan eleme adayları arasında bir düello gerçekleştirebilecek. Bu düello sonucunda kazanan isim adaylıktan kurtulurken bir sonraki hafta da dokunulmaz olacak. Düelloyu kaybeden isim ise eleme adayı olarak kalacak.