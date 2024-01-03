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Giriş Tarihi: 03.01.2024 20:20 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 20:20

Survivor’da düellolar dönemi başlıyor! Survivor düellolar nasıl oynanacak, düelloyu kazanan adaylıktan kurtulacak mı? Acun Ilıcalı açıkladı

Her akşam saat 20.00'da TV8 erkanlarında yayınlanan program Survivor'da bu sene bambaşka bir format izleyicileri bekliyor. Halk oylamasız yalnızca performansların belirleyici olacağı bu sezonda kıran kırana bir mücadele yarışmacıları bekliyor. Mavi ve kırmızı takımın eleme adayları belli oldu. Adayların düellolarla yarışacak. Peki Survivor All Star 2024 düellolar nasıl oynanacak, düelloyu kazanan adaylıktan kurtulacak mı?

Survivor’da düellolar dönemi başlıyor! Survivor düellolar nasıl oynanacak, düelloyu kazanan adaylıktan kurtulacak mı?

Her akşam saat 20.00'da TV8 erkanlarında yayınlanan program Survivor'da bu sene bambaşka bir format izleyicileri bekliyor. Halk oylamasız yalnızca performansların belirleyici olacağı bu sezonda kıran kırana bir mücadele yarışmacıları bekliyor. Mavi ve kırmızı takımın eleme adayları belli oldu. Adayların düellolarla yarışacak. Peki Survivor All Star 2024 düellolar nasıl oynanacak, düelloyu kazanan adaylıktan kurtulacak mı?

Survivor’da düellolar dönemi başlıyor! Survivor düellolar nasıl oynanacak, düelloyu kazanan adaylıktan kurtulacak mı?

Survivor All Star 2024 düellolar dönemi başlıyor. Acun Ilıcalı yarışmanın yeni kurallarını açıkladı. Survivor All Star 2024'de çok farklı bir sezon seyircileri bekliyor. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı kurallar yarışmacıları şoka uğrattı. Düello kuralı ile alışılmışın dışına çıkıldı. İşte Survivor All Star 2024 düellolar nasıl oynanacak, düelloyu kazanan adaylıktan kurtulacak mı?

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Survivor’da düellolar dönemi başlıyor! Survivor düellolar nasıl oynanacak, düelloyu kazanan adaylıktan kurtulacak mı?

OYLAMAYA GİDEN İSİMLER!

Dün yayınlanan bölümde Mavi Takım'dan 7 oy alarak Yaman eleme potasına giderken ilk gün Kırmızı Takım'ın adayı Doğukan Manço olmuştu.

Survivor’da düellolar dönemi başlıyor! Survivor düellolar nasıl oynanacak, düelloyu kazanan adaylıktan kurtulacak mı?

KADER BELİRLEYEN DÜELLO

Acun Ilıcalı ilk bölümün konseyinde birçok kuraldan bahsetti bu kurallardan bir tanesine kaderi belirleyecek olan düello sistemi oldu. Survivor'da çıkan eleme adayları arasında bir düello gerçekleştirebilecek. Bu düello sonucunda kazanan isim adaylıktan kurtulurken bir sonraki hafta da dokunulmaz olacak. Düelloyu kaybeden isim ise eleme adayı olarak kalacak.

Survivor’da düellolar dönemi başlıyor! Survivor düellolar nasıl oynanacak, düelloyu kazanan adaylıktan kurtulacak mı?

KAPTANLIK KURALI

Her günün performans birincisi ertesi günün takım kaptanı olacak. Kimin best of ve bayraklara çıkacağına kaptan karar verecek. Oylama eşit olursa kaptanlar kimin aday olacağına da karar verebilecek.

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