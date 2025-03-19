Giriş Tarihi: 19.03.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
22:14
SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 19 Mart Survivor All Star üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyunu TV8 ekranlarında heyecanla devam ediyor. Kazanan takım büyük bir avantaj elde ederken, kaybeden ekip haftanın üçüncü eleme adayını belirleyecek. Bu hafta bir erkek yarışmacı adaya veda edecek. Eleme potasına giren ikinci isim merak konusu. Peki, 19 Mart Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı,ikinci eleme adayı kim oldu?