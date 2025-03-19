SURVİVOR’DA İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 19 Mart Survivor All Star üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

TV8'de ekrana gelen Survivor All Star 2025'te üçüncü dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Kazanan takım avantaj elde ederken, kaybeden ekip haftanın üçüncü eleme adayını belirleyecek. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?