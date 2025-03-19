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Haberler Fotohaber SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 19 Mart Survivor All Star üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 19.03.2025 22:14 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 22:14

SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 19 Mart Survivor All Star üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyunu TV8 ekranlarında heyecanla devam ediyor. Kazanan takım büyük bir avantaj elde ederken, kaybeden ekip haftanın üçüncü eleme adayını belirleyecek. Bu hafta bir erkek yarışmacı adaya veda edecek. Eleme potasına giren ikinci isim merak konusu. Peki, 19 Mart Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı,ikinci eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR’DA İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 19 Mart Survivor All Star üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

TV8'de ekrana gelen Survivor All Star 2025'te üçüncü dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Kazanan takım avantaj elde ederken, kaybeden ekip haftanın üçüncü eleme adayını belirleyecek. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR’DA İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 19 Mart Survivor All Star üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kazanan takım belli olunca yer vereceğiz.

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SURVİVOR’DA İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 19 Mart Survivor All Star üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu All Star takımı kaybetti. All Star takımı arasından haftanın ikinci eleme adayı Batuhan seçildi.

SURVİVOR’DA İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 19 Mart Survivor All Star üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da üçüncü eleme adayı dokunulmazlığı kaybeden takım arasından seçilecek. Üçüncü eleme adayı belli olunca haberimize eklenecektir.

SURVİVOR’DA İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 19 Mart Survivor All Star üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1-SEDAT

2-BATUHAN