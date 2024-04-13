Survivor’da kim elendi, hangi yarışmacı? Survivor All Star 12 Nisan düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı belli oldu!

ALL STAR ELEME DÜELLOSUNDA HANGİ YARIŞMACI ADAYA VEDA ETTİ?

Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı Yaman, ikinci eleme adayı Yasin, üçüncü eleme adayı Hakan ve 4.eleme adayı ise Sercan olmuştu. Bugün ekranlara gelen bölümde 4 isim yarışamaya devam etmek için rekabet etti

Bu hafta düelloyu kaybederek Survivor'a veda eden isim HAKAN oldu.