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Haberler Fotohaber Survivor'un yeni yüzü Kardeniz sosyal medyayı sallıyormuş! ''Harikasın Pamuk Prenses...''
Giriş Tarihi: 15.01.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 15:20

Survivor'un yeni yüzü Kardeniz sosyal medyayı sallıyormuş! ''Harikasın Pamuk Prenses...''

Survivor All Star 2024 başladı. En iddialı yarışmacıların toplandığı sezonda mücadele devam ederken bazı isimler dikkat çekmeye başladı. O isimler arasında yarışmaya sonradan dahil olan Kardeniz de var. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan yarışmacı verdiği pozlarla takipçilerinden övgü dolu sözler alıyor. Yüzlerce yorumun yağdığı o pozlara 'Harikasın' 'Bu sene şampiyon sesin' yorumları geliyor…

Survivor’un yeni yüzü Kardeniz sosyal medyayı sallıyormuş! ’’Harikasın Pamuk Prenses...’’

Survivor Kardeniz Kılıç, yarışmadaki performansının yanı sıra sosyal medyada paylaştığı pozlarla da gündemde. Hesabından seyahati oldukça çok sevdiği anlaşılan ünlü yarışmacı Instagram üzerinden sevdiği kareleri takipçileri ile paylaşıyor. Yarışmacı, düzgün fiziği ve tarzıyla dikkat çekiyor!

Survivor’un yeni yüzü Kardeniz sosyal medyayı sallıyormuş! ’’Harikasın Pamuk Prenses...’’

Survivor All Star 2024 sezonuna yedeklerden dahil olan Kardeniz, yarışmadaki performansının yanı sıra sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla yüzlerce beğeni ve yorum alıyor.

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Survivor’un yeni yüzü Kardeniz sosyal medyayı sallıyormuş! ’’Harikasın Pamuk Prenses...’’

Verdiği pozlarla seyahati çok sevdiği anlaşılan Kardeniz'in birçok ülkede ve şehirde fotoğrafı var.

Survivor’un yeni yüzü Kardeniz sosyal medyayı sallıyormuş! ’’Harikasın Pamuk Prenses...’’

Giyim tarzını, gezdiği yerleri ve denediği tatları takipçileri ile paylaşan Survivor Kardeniz yarışmayla birlikte en takipçisine takipçi katıyor.

Survivor’un yeni yüzü Kardeniz sosyal medyayı sallıyormuş! ’’Harikasın Pamuk Prenses...’’

Instagram'da tam 479 takipçisi bulunan Kardeniz Kılıç kişisel blog olarak kullandığı sosyal medyasındaki pozları ve o pozlara gelen yorumlarla dikkat çekiyor.

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