Survivor’un yeni yüzü Kardeniz sosyal medyayı sallıyormuş! ’’Harikasın Pamuk Prenses...’’

Survivor Kardeniz Kılıç, yarışmadaki performansının yanı sıra sosyal medyada paylaştığı pozlarla da gündemde. Hesabından seyahati oldukça çok sevdiği anlaşılan ünlü yarışmacı Instagram üzerinden sevdiği kareleri takipçileri ile paylaşıyor. Yarışmacı, düzgün fiziği ve tarzıyla dikkat çekiyor!