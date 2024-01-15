Giriş Tarihi: 15.01.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
15:20
Survivor'un yeni yüzü Kardeniz sosyal medyayı sallıyormuş! ''Harikasın Pamuk Prenses...''
Survivor All Star 2024 başladı. En iddialı yarışmacıların toplandığı sezonda mücadele devam ederken bazı isimler dikkat çekmeye başladı. O isimler arasında yarışmaya sonradan dahil olan Kardeniz de var. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan yarışmacı verdiği pozlarla takipçilerinden övgü dolu sözler alıyor. Yüzlerce yorumun yağdığı o pozlara 'Harikasın' 'Bu sene şampiyon sesin' yorumları geliyor…