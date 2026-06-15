Suudi Arabistan - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu maçı!

Dünya futbolunun en prestijli organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçları heyecanı devam ediyor. H Grubu'nda karşı karşıya gelecek Suudi Arabistan ve Uruguay, turnuvadaki hedefleri doğrultusunda kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın saati ve ekranlara geleceği kanal bilgilerini yakından takip ediyor.