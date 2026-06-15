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Haberler Fotohaber Suudi Arabistan - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu maçı!
Giriş Tarihi: 15.06.2026 21:46

Suudi Arabistan - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu maçı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla sürerken, H Grubu'nda oynanacak Suudi Arabistan ile Uruguay mücadelesi futbolseverlerin dikkatini çekiyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği dev organizasyonda iki ekip, gruptaki konumlarını güçlendirmek için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saati ise sporseverler tarafından araştırılıyor. Suudi Arabistan - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Suudi Arabistan - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu maçı!

Dünya futbolunun en prestijli organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçları heyecanı devam ediyor. H Grubu'nda karşı karşıya gelecek Suudi Arabistan ve Uruguay, turnuvadaki hedefleri doğrultusunda kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın saati ve ekranlara geleceği kanal bilgilerini yakından takip ediyor.

Suudi Arabistan - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu maçı!

SUUDİ ARABİSTAN - URUGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun H Grubu mücadelesi büyük bir merakla bekleniyor. Suudi Arabistan - Uruguay maçı, 16 Haziran Salı günü saat 01:00'de oynanacak.

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Suudi Arabistan - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu maçı!

SUUDİ ARABİSTAN - URUGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan - Uruguay maçı, TRT ekranlarından ve tabii platformundan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Saatler 01.00'i gösterdiğinde, TRT 1 ve tabii ekranlarından Dünya Kupası'ndaki bu dev maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

Suudi Arabistan - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu maçı!
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Suudi Arabistan - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu maçı!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#2026 FIFA DÜNYA KUPASI

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