Haberler
Fotohaber
Suudi Arabistan - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu maçı!
Giriş Tarihi: 15.06.2026 21:46
Suudi Arabistan - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu maçı!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla sürerken, H Grubu'nda oynanacak Suudi Arabistan ile Uruguay mücadelesi futbolseverlerin dikkatini çekiyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği dev organizasyonda iki ekip, gruptaki konumlarını güçlendirmek için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saati ise sporseverler tarafından araştırılıyor. Suudi Arabistan - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?