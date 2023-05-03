Giriş Tarihi: 03.05.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 13:56

TABİİ üyelik ne kadar, ücretsiz mi? TRT 1 dijital platformu TABİİ nereden izlenir, nasıl üye olunur, hangi içerikler var?

TABİİ TRT dijital platformu tanıtıldı. Televizyonların dijital hale geldiği ve dijital platform sektörünün gittikçe rekabetçi hale gelmesiyle birlikte yerli piyasada da TRT 1 TABİİ dijital platformunu sundu. Yurt dışında da hizmet verecek olan platform için, "TABİİ üyelik ne kadar, ücretsiz mi, nasıl üye olunur?" soruları yanıt aramakta. Türkçe, Arapça, Urduca, İspanyolca ve İngilizce olmak üzere 5 farklı dilde yayın yapacak olan platform hakkında vatandaşlar sıklıkla araştırma yapıyor. Peki, TABİİ nereden izlenir, hangi içerikler var? İşte detaylar