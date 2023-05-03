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Giriş Tarihi: 03.05.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 13:56

TABİİ üyelik ne kadar, ücretsiz mi? TRT 1 dijital platformu TABİİ nereden izlenir, nasıl üye olunur, hangi içerikler var?

TABİİ TRT dijital platformu tanıtıldı. Televizyonların dijital hale geldiği ve dijital platform sektörünün gittikçe rekabetçi hale gelmesiyle birlikte yerli piyasada da TRT 1 TABİİ dijital platformunu sundu. Yurt dışında da hizmet verecek olan platform için, "TABİİ üyelik ne kadar, ücretsiz mi, nasıl üye olunur?" soruları yanıt aramakta. Türkçe, Arapça, Urduca, İspanyolca ve İngilizce olmak üzere 5 farklı dilde yayın yapacak olan platform hakkında vatandaşlar sıklıkla araştırma yapıyor. Peki, TABİİ nereden izlenir, hangi içerikler var? İşte detaylar

TABİİ üyelik ne kadar, ücretsiz mi? TRT 1 dijital platformu TABİİ nereden izlenir, nasıl üye olunur, hangi içerikler var?

Tabii TRT 1 dijital platformu olarak tanıtıldı. Yakında izleyicilere sunulacak olan dijital platformu, dijital TV piyasasında aktör olmak istiyor. Modern Doğu Masalları, Koyu Beyaz, Son Gün, Kapı, Hay Sultan gibi yapımların yer aldı TABİİ nereden izlenir, nasıl üye olunur sorusu yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

TABİİ üyelik ne kadar, ücretsiz mi? TRT 1 dijital platformu TABİİ nereden izlenir, nasıl üye olunur, hangi içerikler var?

TRT TABİİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TRT Tabii platformu, 7 Mayıs 2023 tarihinde izleyicilere sunulacak. 2023'ün ilerleyen dönemlerinde ise platformun uluslararası pazarlara açılması planlanmakta.

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TABİİ üyelik ne kadar, ücretsiz mi? TRT 1 dijital platformu TABİİ nereden izlenir, nasıl üye olunur, hangi içerikler var?

TABİİ NEREDEN İZLENİR?

TRT Tabii platformunu tabii.com veya "tabii.tabii.com/tr" adreslerinden ulaşabilirsiniz. Platform 7 Mayıs tarihinde açılacak.

TRT TABİİ PLATFORMUNA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ!

TABİİ üyelik ne kadar, ücretsiz mi? TRT 1 dijital platformu TABİİ nereden izlenir, nasıl üye olunur, hangi içerikler var?

TRT TABİİ ÜYELİK NE KADAR, ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

7 Mayıs'ta açılacak TRT Tabii ilk 1 ay ücretsiz olacak ve normal fiyatının ne kadar olacağı henüz belli değil.

TABİİ üyelik ne kadar, ücretsiz mi? TRT 1 dijital platformu TABİİ nereden izlenir, nasıl üye olunur, hangi içerikler var?

TABİİ HANGİ DİZİLER VAR?

Modern Doğu Masalları, Koyu Beyaz, Son Gün, Kapı, Hay Sultan, Şanzelize Düğün Salonu, Derin Mor, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Küçük Dahi İbn-i Sina, Akif, Şebeke, Adalet, Aşkımız Yeter, Dayton ve Yangın Günleri dahil olmak üzere toplamda 184 yeni bölüm ile 30'un üstünde proje yer almakta.

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