Takip Mesafesine Uymama Cezası 2024 - Araç Takip Mesafesi İhlali Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Takip Mesafesine Uymama Cezası 2024

Takip mesafesine uymamak trafikte yapılabilecek en riskli davranışlardan bir tanesidir. Hem çevredeki vatandaşların can sağlığını tehlikeye atmamak, hem de sürücülerin kendi canıyla birlikte başka sürücülerin de canını tehlikeye atmaması açısından uyulması elzem bir kuraldır.

Bu nedenle trafikte takip mesafesine uymama cezası da kusur işleyen tüm sürücülere verilir ve sürücülerden daha dikkatli olmaları istenir.