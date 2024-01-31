Giriş Tarihi: 31.01.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
13:33
Takip Mesafesine Uymama Cezası 2024 - Araç Takip Mesafesi İhlali Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?
Takip mesafesine uymama cezası 2024 yılında da asayişi sağlayan en önemli noktalardan biri olacaktır. Trafikte istenmeyen durumların yaşanmaması ve sürücülerin can sağlığı için takip mesafesine uymak son derece önemlidir. Ehliyet alırken sürüş ve trafik bilgisi eğitimi alan adayla takip mesafesine uymama cezasını 2024 yılında da dikkate almalı ve araç takip mesafesi ihlali cezası ne kadar, kaç puan konularında bilgi sahibi olmalılar.